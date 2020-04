Grande Fratello Vip, guai in vista per Paola Di Benedetto e Federico Rossi, violata la quarantena?

Guai in vista per Paola

Da quando è terminato l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, i concorrenti si stanno togliendo dei sassolini dalla scarpa. Gli scontri social e le frecciatine hanno avuto inizio con la vittoria di Paola Di Benedetto. Secondo Sossio Aruta e Salvo Veneziano ha potuto contare sia sul voto dei suoi follower che su quelli di Federico Rossi.

Dopo un periodo di silenzio, la ragazza è intervenuta dicendo che ognuno tende a giocare le proprie carte per raggiungere un obiettivo. Inoltre non ha replicato alle offese di Fernanda Lessa, in quanto non vuole dare importanza al superfluo. Gli italiani l’hanno sostenuta fino ad oggi, però ultimamente le stanno puntando il dito contro a causa di un particolare rilevante.

‘Tanto ai vip tutto è concesso mentre noi dobbiamo rispettare le regole’

Guai in vista per Paola e Federico, dal momento che hanno pubblicato delle Instagram Stories alquanto sospette. Sia l’uno che l’altra hanno postato delle foto all’interno di una stanza con stesse tende e colore delle pareti. Il tutto fa pensare che stiano insieme durante il periodo della quarantena.

Durante una diretta di Live – Non è la D’Urso, Paola ha riferito di essere triste per non poter riabbracciare il fidanzato. In effetti nella casa ha confessato di voler andare a salutarlo, incurante dei divieti imposti dal governo. Patrick Ray Pugliese le ha fatto capire che non può commettere un simile gesto perché sarebbe considerato un reato penale.

Se i due stanno davvero sotto lo stesso tetto, molti avrebbero da ridire. Non è giusto che la gente stia lontano dai propri affetti familiari mentre a quelli del mondo dello spettacolo tutto è concesso. Una polemica giustificata, poiché tutti dovrebbero comportarsi allo stesso modo. Fatto sta che tale notizia non è stata né confermata né smentita. Ragion per cui non ci resta che attendere.

Smentite le voci sul matrimonio

Federico e Paola sono al centro del gossip anche per alcune affermazioni riguardo l’idea delle nozze. Si vocifera che la coppia stesse per compiere il passo, ma in realtà stanno valutando la convivenza. Sono ancora giovani e vogliono prendersi del tempo. Paola ancora non si fida completamente per via del tradimento subito prima dell’estate. I fan augurano ad entrambi il meglio, però pretendono delle spiegazioni in merito a quanto si sta insinuando sulla loro quarantena.