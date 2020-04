Ivan Gonzalez torna a parlare di Sonia Pattarino: ‘Non ho parole, credetemi!’

Ivan Gonzalez ha rilasciato un’intervista in cui ha dato alcuni dettagli sulla sua relazione con Sonia Pattarino e ha dato opinioni su alcuni ex gieffini

Ivan Gonzalez torna a parlare di Sonia Pattarino

Ivan Gonzalez ha partecipato come tentatore a Temptation Island Vip, come tronista a Uomini e Donne e come concorrente al Grande Fratello Vip. Tutto questo quando in Spagna aveva già fatto il corteggiatore, il tronista di Uomini e Donne e il naufrago a L’Isola dei Famosi.

Durante il GF Vip Ivan ha evitato accuratamente di parlare della sua esperienza a Uomini e Donne e non ha mai nominato la sua ex fidanzata Sonia Pattarino. Questo non è piaciuto al pubblico e alla prima occasione ha votato per eliminarlo.

Adesso, a distanza di settimane dalla fine del reality, a distanza di mesi dalle dichiarazioni di Sonia, che lui ha evitato, ha deciso di dire qualcosa durante un’intervista. Ecco qui di seguito tutti i dettagli.

Ivan: ‘Non ho parole, credetemi!’

Ivan ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 e ha parlato della sua relazione con Sonia che è durata sette mesi dopo l’esperienza a Uomini e Donne. C’è stata una crisi, poi un riavvicinamento, poi un distacco drastico. Secondo Sonia lui l’ha lasciata per poter partecipare al reality da single ed era troppo concentrato sulla sua carriera. Per Ivan le cose sono molto diverse.

L’ex tronista ha spiegato che Sonia ha detto tante bugie sulla loro storia e il suo cercare visibilità sputando veleno addosso a lui è stato inaccettabile. Ivan ha detto che Sonia, avendo 32 anni, era pronta per figli e famiglia, lui invece no. Inoltre, era troppo gelosa e possessiva. Non accettava le serate, le fan che si avvicinavano a lui per fare una foto.

Secondo lui, invece, avendolo conosciuto in tv, essendo consapevole di quale fosse il suo lavoro, avrebbe dovuto comportarsi diversamente. Insomma, ha fatto capire in tutti i modi che la relazione tra i due è stata piena di problemi dall’inizio, con contrasti caratteriali insormontabili. (Continua dopo la foto)

Gli ex gieffini

Ivan ha anche parlato dell’esperienza al GF Vip. Lui continua a non essere d’accordo con la votazione del pubblico quando ha deciso di eliminarlo. Come hanno fatto a preferire Carlotta Maggiorana che non faceva altro che piangere perché voleva andare via? Parole di stima invece per Paola Di Benedetto e Andrea Denver. Secondo lui Paola ha vinto perché ha fatto un percorso bellissimo e ha mostrato il suo amore e la sua fedeltà al fidanzato.