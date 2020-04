Giovanna chiude con Sammy a Uomini e Donne, sul web notano un dettaglio: “È lui l’Alchimista” (VIDEO)

Dopo la messa in onda della puntata odierna di Uomini e Donne, in cui Giovanna ha lasciato Sammy, il popolo del web ha sollevato alcune questioni. In molti si sono riversati su Instagram per commentare quanto accaduto e la maggior parte delle persone è sembrata concorde nello schierarsi dalla parte di Hassan.

In molti hanno reputato il comportamento dell’Abate davvero troppo pesante ed eccessivo. Ad ogni modo, i fan più attenti si sono resi conto di un dettaglio che sta facendo nascere un sospetto molto interessante. Chi si nasconde dietro l’Alchimista?

I sospetti dei fan si Uomini e Donne su Sammy

Durante questo nuovo format di Uomini e Donne Giovanna, oltre che confrontarsi con Sammy e Alessandro, ha avuto modo di conoscere anche altri corteggiatori. Uno di essi in particolare ha catturato la sua attenzione, stiamo parlando dell’Alchimista. Tra i due si è creata una certa sintona sin da subito, al punto da arrivare ad ipotizzare che, in realtà, si conoscessero già.

Questo sospetto, poi, è stato incrementato anche dal fatto che l’Alchimista ha detto all’Abate di conoscere già il suo profumo. Tale affermazione sta facendo pensare che forse i due si conoscano già. Inoltre, il fatto che la ragazza sia così presa da lui, anche se i due si conoscono solo in modo virtuale, sta facendo pensare che possa trattarsi di Sammy. (Continua dopo il post)

Giovanna liquida Hassan

Ad ogni modo, alcune persone sul web hanno fatto notare che, in realtà, questo nuovo corteggiatore ha inviato delle foto dei suoi addominali alla tronista. Da tali immagini, però, pare non si tratti del romano. Tuttavia, è probabile anche che la persona in questione abbia mandato delle foto di qualcun altro per depistare la fanciulla. In ogni caso, l’unico modo per svelare l’arcano sarà quello di seguire gli appuntamenti del talk show a partire dal 4 maggio.

In tale data, infatti, Gemma, Giovanna, Sammy e i nuovi spasimanti delle dame saranno presenti negli studi di Uomini e Donne. Nel frattempo, la conoscenza tra i due si è conclusa in malo modo dal momento che la ragazza ha deciso di interrompere la frequentazione dato che non si fida minimamente del protagonista.