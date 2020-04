Denise Richards, la famosa Bond Girl è sbarcata su Beautiful (Foto)

Nelle ultime puntate una nuova protagonista super sexy ha conquistato le scene. Si tratta di Shauna, la mamma di Flo, che da Las Vegas è arrivata a Los Angeles per far visita alla figlia. Ad interpretare questo ruolo che, con il trascorrere delle settimane diverrà sempre più cruciale per la trama della soap, è Denise Richards, la bellissima Bond Girl lanciata da 007 sul finire degli anni Novanta.

Era il 1999, infatti, quando una giovanissima Denise Richards lavorava sul set di Il mondo non basta a fianco dell’inimitabile agente 007. Da quel momento, l’attrice americana ha fatto davvero molta strada e adesso, per la prima volta, è impegnata in una soap, tra l’altro la più seguita al mondo. E la sua partecipazione rischia di essere indimenticata dato che stravolgerà una delle coppie simbolo di Beautiful, quella formata da Brooke e Ridge.

Denise Richards, la nuova star di Beautiful

I fans di Beautiful l’avranno notata sin da subito. Stiamo parlando di Denise Richards, la biondissima mamma di Flo. La ragazza, dopo una serie di intrecci tipici della soap americana, si è scoperta essere appartenente alla famiglia delle Logan e proprio alla maggiore delle Logan, ovvero Brooke, la bella Shauna porterà un sacco di preoccupazioni. È la stessa Denise a dichiararlo nel corso di una recente intervista.

“Shauna si innamorerà follemente di Ridge Forrester” confessa l’attrice. Poi prosegue “Farà di tutto per portarglielo via”. Il riferimento è, naturalmente, a Brooke che, quindi, avrà a che fare con un’agguerritissima rivale. Denise Richards, però, ha evitato con cura di svelare come si concluderà questo triangolo amoroso per non rovinare l’effetto sorpresa a tutti gli affezionati della soap opera.

Da James Bond a Ridge Forrester

La carriera di Denise Richards, lo abbiamo anticipato, è decollata subito dopo aver recitato a fianco di Pierce Brosnan in James Bond. Da quel momento ha partecipato a tantissime produzioni televisive, sia film che serie tv vere e proprie. “È la prima volta che recito in una soap opera” ha dichiarato la bella Denise. (Continua dopo la foto)

A convincere la donna a lanciarsi in questa nuova avventura sarebbe stata “l’alta qualità di Beautiful e la bravura dei colleghi”. Proprio con uno di questi colleghi, Ridge Forrester, vedremo scoppiare vere e proprie scintille. Shauna si innamorerà follemente di lui e metterà in campo tutte le sue doti per cercare di strapparlo all’altrettanto bella Brooke Logan. Come andrà a finire?