Grey’s Anatomy, l’autrice confessa: ‘Sono indecisa sulla vita sentimentale di Meredith’

Krista Vernoff ha ammesso di non sapere per chi fa il tifo nella vita sentimentale della protagonista

Grey’s Anatomy, Krista Vernoff ammette: ‘Sono indecisa su Meredith’

Grey’s Anatomy è il medical drama di maggior successo che ha coinvolto milioni e milioni di telespettatori di tutto il mondo. La protagonista della serie statunitense, iniziata ben 16 anni fa, è Meredith Grey (interpretata da Ellen Pompeo) che si divide tra la sua carriera da chirurgo e la sua vita sentimentale.

Krista Vernoff, autrice dello show, ha recentemente ammesso di non sapere come far evolvere la situazione sentimentale di Meredith arrivati ormai alla diciassettesima stagione. Infatti, la chiusura anticipata dovuta al Coronavirus non ha fatto concludere la serie come era stata pensata e adesso ci sono dubbi sul come svilupparla.

I due amori di Meredith

Meredith dal punto di vista sentimentale ha avuto una storia molto appassionante, che tutti hanno amato, con Derek Sheperd (interpretato da Patrick Dempsey). Tragicamente morto in un incidente, Meredith ha provato a voltare pagina dopo tanto tempo con Riggs, e poi con Andrew De Luca. Tuttavia, la loro relazione si è bruscamente interrotta per volere di Andrew, che non vedeva in Meredith stima ed entusiasmo nei suoi confronti.

Durante i 21 episodi della sedicesima stagione, Meredith ha intrecciato un rapporto di confidenza con il nuovo pediatra del Grey Sloan Memorial: Cormac Heyes (interpretato da Richard Flood), mandato per lei a Seattle dalla migliore amica Cristina Young. Nel finale, Cormac ha proposto un aperitivo a Meredith e lei ha rifiutato per poi correre ad aiutare De Luca. (Continua dopo la foto)

Le parole di Krista Vernoff

La situazione è rimasta in sospeso e non si sa nemmeno come doveva essere il finale. Gli autori hanno parlato di una situazione drammatica per uno dei protagonisti, ma adesso non è escluso che tutto possa cambiare. Krista ha anche ammesso di essere molto indecisa su quale strada far percorrere alla protagonista: tornare con De Luca o iniziare una nuova relazione con Heyes?

L’autrice non ha nascosto di essere entusiasta per questa indecisione perché provocata dalla bravura dei due attori protagonisti, Giacomo Gianniotti e Richard Flood, appunto. Pensava di avere una sceneggiatura chiara in mente, ma giorno dopo giorno le cose sono cambiate e adesso non sa proprio per chi fare il tifo. Voi chi vedreste meglio accanto a Meredith Grey?