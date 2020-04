Green Arrow and The Canaries: le protagoniste parlano dell’atteso spin off

Katie Cassidy, Juliana Harkavy e Katherine McNamara hanno parlato dell’atteso spin off di Arrow che le vede come protagoniste principali

Arrow: The CW pronta ad accogliere lo spin off

Arrow è una serie statunitense approdata sul canale The CW nel 2012 e quest’anno è giunta alla sua conclusione con l’ottava stagione. Dalla serie creata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg sono nati diversi spin off come The Flash e Legends of Tomorrow. Ma The CW si sta preparando ad accoglierne un altro che avrà come protagoniste le Canaries.

Infatti, nel penultimo episodio dell’ottava e ultima stagione, Arrow ha dato spazio al pilot dello spin off intitolato Green Arrow and The Canaries in fase di creazione. Sarà uno show ambientato nel 2040 che avrà come protagoniste Laurel Lance (interpretata da Katie Cassidy), Dinah Drake (Juliana Harkavy) e Mia Queen (Katherine McNamara).

Nel pilot le abbiamo ritrovate nel 2040. Laurel osservava da lontano la figlia di Oliver Queen, che non aveva ricordi della sua avventura con il padre e andava avanti con la sua vita spensierata, mentre Dinah si era rifatta una vita come proprietaria di un bar e cantante e musicista, lontana dal mondo degli eroi mascherati di Star City.

Le parole delle protagoniste

Ovviamente Mia Queen ha recuperato tutti i suoi ricordi diventando Green Arrow in memoria di suo padre ma per lei è stato un trauma perché adesso deve convivere con quello che ha riscoperto ma anche con la vita che ha fatto, vera, fatta di persone e sentimenti veri. Non si sa come evolveranno le cose, ma nel finale sia Mia che il fratello William sono stati rapiti. Da lì è tutto avvolto nel mistero, sia per la trama, che per la data di uscita.

Le protagoniste hanno rilasciato un’intervista a ComicBook.com di recente. Katherine, in particolare, ha detto che Mia Queen si sente terribilmente in colpa per aver odiato per così tanto tempo suo padre e quindi adesso dovrà provare ad essere alla sua altezza con arco e frecce. Katie Cassidy, invece, ha mostrato grande curiosità per la storia del suo personaggio e di tutti gli altri.

Juliana, infine, ha fatto sapere di essere davvero molto contenta dell’evoluzione del suo personaggio nel pilot dello spin off. Infatti, nei fumetti Dinah e Black Canary hanno un gruppo musicale e lei è una musicista. Interpretare questo aspetto del suo personaggio l’ha resa molto felice, perché è come se avesse realizzato un piccolo sogno.