Uomini e Donne anticipazioni giovedì 30 aprile 2020: Alessandro deve darsi una scossa

Oggi, giovedì 30 aprile andrà in onda un’altra puntata del nuovo format di Uomini e Donne e le anticipazioni rivelano che continueremo a vedere il trono misto. Le protagoniste, dunque, saranno sempre Gemma e Giovanna.

Mentre la prima si sta dedicando solo alle nuove conoscenze, la seconda sta avendo modo di confrontarsi anche con i suoi due corteggiatori Alessandro e Sammy. Nel corso della puntata di oggi, dunque, assisteremo a nuovi confronti ed esilaranti messaggi specie per la Galgani.

Dove eravamo rimasti a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 30 aprile continueremo ad assistere alle avventure di Gemma e Giovanna. La scorsa messa in onda è terminata con un colpo di scena inaspettato per la dama bianca. La Galgani, infatti, è stata raggiunta virtualmente da un nuovo corteggiatore. Quest’ultimo ha dichiarato di avere 26 anni e di essere un ragazzo d’altri tempi. Proprio per questa ragione, ha palesato la sua voglia incondizionata di relazionarsi con una donna come Gemma.

Tina e Gianni, naturalmente, si sono stupiti dalla giovanissima età del ragazzo, al punto da dubitare circa la veridicità delle sue affermazioni. Per quanto riguarda Giovanna, invece, l’Abate ha voluto troncare la conoscenza con Sonny, ragion per cui ha bloccato inaspettatamente il collegamento. Subito dopo, la fanciulla si è sentita con Alessandro. Quest’ultimo, però, è rimasto profondamente male nel vedere come la ragazza si è relazionata al suo rivale.

Anticipazioni 30 aprile

Alle 14.45 di oggi, su Canale 5, assisteremo a delle nuove conversazioni tra Gemma Galgani e i suoi corteggiatori. Dopo aver interrotto la conoscenza di Pantera, la dama si concentrerà soprattutto sul nuovo arrivato 26enne. Nonostante la sua tenera età, almeno apparentemente, il ragazzo riuscirà a colpire molto la protagonista e lasciarle un’ottima sensazione. Gemma, infatti, sarà spinta a credere che il cavaliere stia mentendo sulla sua reale età. Naturalmente, il voler continuare a conoscerlo farà perdere le staffe a Tina che no potrà fare a meno di accusarla di prediligere gli uomini troppo giovani.

Per quanto riguarda Giovanna, invece, nella puntata del 30 aprile di Uomini e Donne continuerà a confrontarsi con Alessandro, il quale dovrà mostrare un po’ di carattere in più per fare breccia nel cuore dell’Abate. Sammy, invece, continuerà ad essere escluso dall’entourage della ragazza. Non ci resta che attendere per scoprire se deciderà di fare un passo nei suoi confronti oppure no.