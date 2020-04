Deianira Marzano attacca Ambra Lombardo, “Vergognati…”

Deianira Marzano non è certo abituata a mandarle a dire. Diversi i nomi noti che sono finiti nelle mire dell’opinionista ed influencer che, stavolta, ha puntato Ambra Lombardo. La Marzano non ha risparmiato critiche ed accuse all’ex gieffina compagna, fino a qualche tempo fa, di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari.

Il rapporto tra Kikò e Ambra, durato all’incirca un anno, si è chiuso da qualche settimana. La stessa Ambra ha ufficializzato la fine della sua storia con il parrucchiere ex gieffino senza, però, dare una reale motivazione di questa scelta.

Deianira Marzano contro Ambra

Deianira Marzano critica in maniera molto pesante Ambra Lombardo e la fine della sua storia con Kikò Nalli. La critica, in particolare, è rivolta alle motivazioni che avrebbero spinto la donna ad instaurare la relazione con l’uomo e a lasciarlo. Secondo quanto sostenuto dalla Marzano, la Lombardo non avrebbe proseguito la sua storia con l’ex della Cipollari perché lui è “semplicemente” un parrucchiere. L’allusione è chiara: se fosse stato un uomo con molti soldi, la storia non sarebbe finita.

“Ambra vergognati” ha tuonato la Marzano proseguendo “Hai chiuso la tua storia con Kikò Nalli soltanto perché è un parrucchiere e non un miliardario”. Ma non è tutto, secondo Deianira Marzano, la professoressa siciliana non avrebbe mai amato davvero Nalli che, invece, starebbe soffrendo moltissimo per la fine della storia con lei. Un amore che, per l’opinionista, era strano sin dall’inizio quando una sconosciuta Ambra si è legata al ben più noto Kikò. Questione di opportunismo? Secondo la Marzano è proprio così.

La “mangiatrice di uomini”

Dopo la popolarità raggiunta grazie alla storia con Kikò, Ambra è stata ospite in diverse trasmissioni e, soprattutto, ha trovato lavoro in televisione. La donna, infatti, ha acquisito il ruolo di opinionista a CR4, La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, attualmente sospeso per l’emergenza Coronavirus per cui Chiambretti ha perso anche la madre. Se Ambra non si fosse fidanzata con Kikò, non avrebbe mai raggiunto questi obiettivi.

“Sarebbe tornata a fare la professoressa e basta” sostiene ancora Deianira Marzano. La replica della Lombardo non si è fatta attendere. “Se fossi l’arrivista mangiatrice di uomini che descrivono i giornali”, scrive su Instagram, “sarei vedova di tre mariti di cui uno nobile di casa reale, l’altro magnate e l’altro rockstar”. La polemica, è certo, è destinata a proseguire.