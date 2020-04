Gemma Galgani shock, arriva un 26enne a corteggiarla

Ciò che è accaduto nell’ultima puntata di Uomini e Donne resterà ben impresso nella mente dei fans di Uomini e Donne per molto tempo. Un colpo di scena inaspettato ha riguardato Gemma Galgani. La dama torinese, protagonista insieme a Giovanna Abate del nuovo format del dating show, ha avuto la possibiltà di ascoltare la voce di uno dei suoi corteggiatori misteriosi ma non solo.

L’evento che più di tutti ha lasciato a bocca aperta è stato, però, l’arrivo tra i corteggiatori di Gemma Galgani di Sirius. A stupire è l’età di questo corteggiatore, 26 anni. Inutile dire che questo dettaglio ha fatto sobbalzare sulla sedia tutti. Quali sono state le reazioni a cui abbiamo assistito?

Gemma Galgani, un baby corteggiatore per lei

La notizia che Sirius, il nuovo corteggiatore di Gemma, abbia 26 anni è arrivata come un fulmine a ciel sereno. A rimanere stupita, innanzitutto, la stessa dama che non si sarebbe mai aspettata il corteggiamento di un ragazzo così giovane. Sirius, però, si è detto molto sicuro di sé stesso ed ha confermato la sua intenzione di conoscere in maniera più approfondita Gemma Galgani.

L’arrivo del baby corteggiatore ha leggermente offuscato, se così si può dire, l’intervento telefonico di un altro corteggiatore della dama torinese Punto Coronato. Proprio per lui, Gemma aveva ballato, ad inizio puntata, imitando le movenze di Sophia Loren in un noto film. L’uomo ha difeso con ardore Gemma dagli attacchi di Tina Cipollari. La sua voce, decisa e squillante, ha stupito piacevolmente la dama che si è mostrata felicissima per questo intervento.

Le reazioni, Tina contro Gemma

Il punto cruciale della puntata è stato, però, l’arrivo di Sirius. Il baby corteggiatore ha dato l’occasione a Tina Cipollari per attaccare nuovamente l’acerrima nemica. “Potresti essere sua nonna” ha tuonato l’opinionista in video. Il concetto che, poi, ha tenuto a ribadire è quello dell’illusione che una donna di 70 anni ha di poter piacere ad un uomo così giovane che la starebbe usando, quindi, per raggiungere la notorietà.

Stessa opinione, sebbene con toni più pacati, per Gianni Sperti. E Gemma Galgani? La dama ha confermato di non avere alcun pregiudizio sull’età e che dagli occhi (visti in fotografia) il ragazzo potrebbe avere più di 26 anni. Cosa accadrà d’ora in poi? Sirius si presenterà in studio quando riprenderà la classica versione di Uomini e Donne? Staremo a vedere.