Adriana Volpe e la sua presenza sui social

Da quando il reality Grande Fratello Vip è terminato, i riflettori sono sempre puntati su una delle sue protagoniste indiscusse: Adriana Volpe. La pandemia che ha colpito il nostro paese l’ha toccata da vicino facendole perdere un componente della famiglia e costringendola a lasciare anzitempo il reality.

Questo stato di quarantena le ha impedito anche di presenziare attivamente nei vari programmi televisivi dove da oramai un paio di mesi è uno degli argomenti preferiti. Ieri, Adriana Volpe ha voluto fare un annuncio sui social dove ha ufficializzato la sua prossima avventura televisiva.

La scelta di Adriana e la scommessa vinta

Adriana Volpe , dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha riscosso grandi consensi da parte del pubblico televisivo. La bagarre con Giancarlo Magalli, che probabilmente le è costata il posto alla Rai, oramai è acqua passata. Il suo modo pacato di porsi e la sua ottima cultura generale le ha permesso di ritagliarsi una buona fetta di telespettatori che non aspettano altro che di seguirla in TV.

A chi chiedeva ad Adriana Volpe se avrebbe voluto presentare n programma in TV, lei ha sempre detto di essere pronta ad ogni eventualità e di essere qualificata per qualunque format televisivo. In effetti le proposte non sembrano mancare e molti addetti ai lavori hanno lasciato trapelare alcune indiscrezioni nei giorni scorsi senza però dare mai ufficialità. E proprio per questo che l’annuncio dell’ex gieffina ha riscosso tutto questo successo. (Continua dopo il post)

Ieri, sul suo spazio Instagram è stata data l’ufficialità riguardo alla conduzione di un nuovo programma targato TV8 e SKY. Una scommessa sulla rete emergente del momento non poteva che essere accolta dalla bella Adriana Volpe che, in una intervista ha dichiarato: “Sono entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura, credo in questo progetto e lo sposo pienamente”.

La gioia di Adriana Volpe e la domanda ai followers

“Non vedo l’ora di entrare nelle vostre case insieme ad una squadra all’avanguardia targata Sky @tv8it. Sono entusiasta di intraprendere questa nuova avventura accanto ad @alessioviola. Sarò con voi in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì , da questa estate sempre insieme ! io ci sarò…voi sarete con me?“.

Questo il commento all’interno del post della neo conduttrice Adriana Volpe che ha voluto chiamare a raccolta tutti i suoi followers per aiutarla ad iniziare subito bene questa nuova avventura. Al momento non si conosce la data di inizio a causa dell’emergenza sanitaria in atto. L’unica indiscrezione trapelata è il nome del suo compagno di trasmissione: Alessio Viola, volto televisivo e giornalista affermato di Sky Tg24.