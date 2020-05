L’incubo di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? Grande tensione nel programma di Rai Tre

Chi l’ha visto? continua ad andare in onda

Nonostante l’emergenza sanitaria per il Covid-19, Chi l’ha visto? è uno dei programmi della Rai che è continuato ad andare in onda. Dopo lo stop dei primi di marzo, la storica trasmissione della terza rete ha ripreso normalmente anche se si è dovuta adattare alle norme emanate dal Governo.

Ma nelle ultime ore la padrona di casa Federica Sciarelli si è detta preoccupata perché è abbastanza complicato coordinarsi con gli inviati dalle vari città della Penisola e gli addetti ai lavori. Per questo motivo la professionista è terrorizzata perché a paura che le venga sospesa la trasmissione televisiva.

Il terrore di Federica Sciarelli

Intervistata dal magazine Tv Sorrisi e Canzoni, Federica Sciarelli ha confessato che ogni volta che deve andare in onda per lei è un incubo. La conduttrice ha svelato che se per caso qualcuno che lavora nella sua trasmissione dovesse avere la temperatura alta si rischierebbe di non andare in onda con Chi l’ha visto?. Di solito tutti gli inviati della trasmissione di Rai Tre, che si trovano fuori dal Lazio, dopo aver realizzato i servizi li inviano agli autori per il montaggio.

La conduttrice ha confessato anche che all’ingresso degli studi della tv di Stato bisogna superare la prova dello scanner che misura la febbre. Quindi ogni volta bisogna sperare che i colleghi siamo in ottima salute, altrimenti li rimandano a casa. Mancando gli addetti ai lavori il programma non potrebbe andare in onda.

Federica Sciarelli in onda con i capelli a spazzola

Il decreto emanato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prevede la chiusura fino ai primi di giugno 2020 di parrucchieri, barbieri e centri estetici. Quindi gran parte degli italiani si ritrova con capelli lunghi e difficilmente gestibili. Una di queste è Federica Sciarelli che nelle ultime puntate di Chi l’ha visto? si è presentata in studio con una capigliatura molto particolare.

Per sua stessa ammissione, la professionista Rai ha detto: “Vado in onda con i capelli a scopa, come quando esco dalla doccia”. Ovviamente la donna ha voluto ironizzare affermando che al momento ci sono cose più importanti rispetto al trucco e parrucco.