Yari Carrisi violento su Barbara D’Urso: arriva la reazione di Al Bano

Yari Carrisi e l’insulto a Barbara D’Urso

Una decina di giorni fa Yari Carrisi ha attirato l’attenzione del popolo del web postando tra le Stories di Instagram un messaggio molto forte: ‘La Durso deve morire!’. Inizialmente sembrava che le parole erano rivolte a Carmelita come persona ma dopo alcune ore il 47enne ha chiarito che si riferiva al programma Live Non è la D’Urso.

La diretta interessata non ha mai proferito parola sull’argomento, limitandosi a condividere degli articoli che parlavano della brutta vicenda. Mentre la sorella Daniela si è più volte sfogata sui social scagliandosi contro il secondogenito di Al Bano. Al momento non è arrivato nessun commento da parte della famiglia Carrisi a che se il direttore Roberto Alessi, amico di famiglia, ha svelato un retroscena clamoroso.

Al Bano è mortificato: parola di Roberto Alessi

Il direttore del magazine di gossip Novella 2000 ha confessato che Al Bano è mortificato e devastato per la reazione del figlio Yari nei confronti di Barbara D’Urso. Infatti, sul nuovo numero del suo periodico il noto giornalista, che frequenta i salotti di Carmelita, ha scritto un articolo sulla vicenda Carrisi/D’Urso. L’uomo ha invitato il 47enne a fare un passo indietro e chiedere scusa alla conduttrice napoletana.

Ricordiamo che il Maestro e Loredana Lecciso sono particolarmente legati a Lady Cologno, infatti spesso sono ospiti nelle sue trasmissioni televisive. Dopo tale appello, il secondogenito di Romina Power accoglierà la proposta? Intanto il musicista sta facendo la quarantena nella tenuta di Cellino San Marco insieme al padre, la Lecciso e i fratelli più piccoli Jasmine e Bido.

Romina Power in quarantena in Puglia, Al Bano e la Lecciso insieme

A qualche centinaia di metri dalla casa principale, sempre a Cellino San Marco è presente Romina Power che sta facendo la quarantena in Italia. La cantante vorrebbe tornare in California ma purtroppo al momento, causa Covid-19, non è possibile.

Nel frattempo Al Bano e Loredana Lecciso si sono presi la scena del gossip confidando ai giornali si essere di nuovo una coppia. Ebbene sì, il Maestro pugliese e l’ex soubrette sono tornati insieme ben quattro anni fa e ora si dichiarano più maturi.