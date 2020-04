Gemma Galgani, chat erotiche a Uomini e Donne, “Fai schifo..”

Gemma Galgani è, senza alcun dubbio, la protagonista indiscussa della nuova versione di Uomini e Donne. In attesa che il dating show di Mediaset possa tornare in una veste più classica, le liti e i colpi di scena non mancano. Se, comunque, la dama torinese all’inizio era un po’ “timida”, le cose sono cambiate con l’andare avanti delle puntate.

A balletti in cui, a dire il vero, Gemma si trattiene sempre meno si aggiungono le liti con la nemica di sempre, Tina Cipollari. Nell’ultima puntata la lite è stata molto forte ed ha coinvolto anche uno dei corteggiatori della Galgani, Punto Coronato, cui la Cipollari ha riservato un sonoro vaffa. L’arrivo, poi, di un corteggiatore di appena 26 anni ha rappresentato solo la ciliegina sulla torta.

Gemma Galgani, la lite trash con Tina

La puntata di mercoledì di Uomini e Donne si è aperta con il ballo di Gemma Galgani dedicato a Punto Coronato. Un’esibizione in cui la dama torinese ha accontentato la richiesta del suo corteggiatore che avrebbe voluto vederla nei panni di Sophia Loren in un mambo di “Pane, amore e..“. La polemica con Tina inizia per il decollete della Galgani.

“Io non posso agitare il seno come faresti te” sbotta la Galgani toccandosi il seno in un gesto tutt’altro che raffinato. “Io ho una misura piccola”, prosegue, “non posso competere con te che hai il seno rifatto”. È questa la prima bomba che la Galgani ha lanciato alla Cipollari che risponde tono su tono “Sei una montata. Hai fatto schifo in questa esibizione, eri sguaiata da morire”. Tra l’altro che Gemma provochi i corteggiatori con chat simil erotiche è ormai noto a tutti i telespettatori.

L’attacco ai corteggiatori di Gemma

In puntata è intervenuto anche uno dei corteggiatori di Gemma Galgani che ha tenuto a difendere la sua dama. “Gemma, se tu sei emozionata io sono senza ossigeno” scrive Punto Coronato in chat. Poi prosegue “Quello che hai fatto è bellissimo” al che gli viene riservato un sonoro vaffa da Tina Cipollari che non è nuova agli attacchi ai corteggiatori di Gemma.

A dare ancora più brio alla puntata e a far sobbalzare, di nuovo, Tina Cipollari è l’arrivo di un baby corteggiatore per la Galgani. Un presunto comandante di Marina di appena 26 anni. Apriti cielo! All’accettazione di questo corteggiamento, alquanto sospetto, da parte della 70enne torinese, l’ennesimo sbotto della Cipollari “È una donna corrotta”.