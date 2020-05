“Tutti sceriffi e inquisitori”: Pupo, lite in macelleria a causa della mascherina

Pupo interviene a Radio Anch’io lo Sport

Nelle ultime ore Barbara D’Urso ha fatto delle battute che sembrano una chiara frecciatina velenosa al cantante Pupo. Per caso Carmelita si è voluta vendicare di quello che Enzo Ghinazzi ha confessato settimane fa al Grande Fratello Vip 4? Nel frattempo il cantante toscano è finito al centro dell’attenzione mediatica per un’altra vicenda che lo riguarda da vicino.

A rendere noto uno spiacevole episodio è stato lui stesso attraverso un’intervento telefonico a ‘Radio Anch’io lo Sport’, la trasmissione in onda su Rai Radio1. Una vicenda che si è consumata all’interno di una macelleria vedendolo contrapposto con altri clienti che erano sul posto per fare degli acquisti.

La discussione in macelleria per la mascherina protettiva

Intervistato dalla trasmissione sportiva su Rai Radio1, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo ha confessato che si è recato in macelleria con l’intento di comprare della carne. Ad un tratto, però, alcune persone lo hanno stoppato, dicendogli che non stava indossando bene la mascherina protettiva sul volto. In poche parole lo hanno rimproverato perché in quel modo non può andare in giro.

A primo impatto l’istinto dell’opinionista del Grande Fratello Vip 4 era quello di mandarli a quel paese, ma poi mi è trattenuto rispondendo loro in modo garbato e con compostezza. Trattenendosi gli ha detto che purtroppo gli avevano dato solo quel tipo di mascherina, e che avrebbe provveduto al più presto a sostituirla una volta tornato nella sua abitazione. “Certo però che tutti fanno gli sceriffi e gli inquisitori”, ha sbottato il cantante.

La nostalgia di Pupo

Intervenuto sulla trasmissione di Rai Radio1, Pupo come gran parte degli italiani è stanco di rimanere a casa per via della quarantena. Il cantante toscano soffre della mancanza di libertà perché non è abituato a stare fermo.

Ricordiamo, infatti, che Enzo Ghinazzi è sempre in giro per il mondo a realizzare concerti e portare ai vari Stati la sua musica. L’artista ha ammesso che ci vorrà ancora molto tempo finché la situazione tornerà alla normalità anche se ha paura che la gente non tornerà più come prima.