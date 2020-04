Andrea Denver: la scelta di cuore e l’indizio sui social

Andrea Denver in crisi con la fidanzata

Dopo l’edizione del Grande fratello Vip, tra Andrea Denver e la sua fidanzata Anna Woolf è scoppiata una terribile crisi di coppia. Tutto è nato quando il modello ha iniziato il reality ed ha conosciuto Adriana Volpe. Sebbene la differenza di età non è trascurabile, sembra proprio che il ragazzo abbia preso una sbandata per la bella conduttrice.

L’avvicinamento all’interno della casa e il grande feeling che è scoppiato tra i due ha portato con se strascichi che si sono ripercossi sulla sua relazione sentimentale con Anna Woolf. Ad aumentare i gossip ci hanno pensato le numerose indiscrezioni che vedrebbero proprio Adriana Volpe vicino alla rottura con il marito, Roberto Parli, in seguito ad una crisi profonda tra i due.

Andrea Denver tornato single?

In queste ore sta rimbalzando sulla rete una notizia che vede come protagonista proprio Andrea Denver. Secondo i bene informati, la storia tra il modello ed Anna Wolf sarebbe oramai al capolinea. Dopo aver bloccato su Instagram il fidanzato, Anna è tornata sui suoi passi ed ha ristabilito il collegamento social.

Questo però ha montato un vero e proprio caso alimentato da rumors che vedrebbero la coppia già separata. La casa del Grande Fratello Vip ha minato la stabilità della relazione. L’ipotesi più accreditata è proprio quella che vede Andrea Denver e Adriana Volpe, che sono rimasti in contatto scatenando le ire dei partner, molto più vicini di quello che si pensa. (Continua dopo la foto)

Andrea fermo al palo e la Volpe volta pagina

Andrea Denver in questo periodo quindi deve risolvere non pochi problemi. Oltre alla crisi di coppia con la fidanzata Anna Woolf e la presunta infatuazione da parte sua per la bella Adriana, anche il lavoro è in stand by. Infatti, in questo periodo di quarantena, le occasioni per lui sono pochissime ed attende che la situazione si sblocchi.

Diversa invece è la situazione di Adriana Volpe che, nonostante sia anche lei travolta dal gossip sulla separazione dal marito, ha colto una occasione lavorativa importante. Dalla prossima estate sarà al timone di una trasmissione sull’emittente TV( che i terrà compagnia dal lunedì al venerdì per tutta la mattina.

Immediato e quasi scontato l’augurio social di Andrea Denver per la buona riuscita della trasmissione. Chissà se, in quel periodo, arriverà l’ufficialità della nascita di una nuova coppia o se tutto questo è la suggestione di una sfortunata serie di eventi amorosi.