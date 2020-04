Lamberto Sposini innamorato: il tenero bacio alla sua piccola, commuove (FOTO)

Sono trascorsi ormai otto anni da quando Lamberto Sposini è stato colpito da un ictus mentre era dietro le quinte de La vita in diretta. Era il 2011 e purtroppo da quel giorno per il giornalista è tutto cambiato. La sua vita da allora è decisamente diversa e ad oggi ha bisogno di continua assistenza. Accanto a lui,infatti, troviamo sua figlia Matilde che non lo ha mai abbandonato, sopratutto nei momenti più bui.

Nello stesso tempo, però, a tenergli compagnia c’è anche il suo account Instagram, dove riceve l’amore e l’affetto dei fan. E proprio poche ore fa, ha postato uno scatto dolcissimo che ha commosso tutti.

Lamberto Sposini innamorato della sua piccola Matilde

Lamberto Sposini da poco ha compiuto 68 anni ed è molto cambiato rispetto prima. La sua mente e il proprio corpo hanno risentito l’emorragia cerebrale che lo ha colpito in diretta tv. Un duro colpo per il giornalista che è sempre stato abituato ad avere una vita frenetica. Ad oggi, infatti, trascorre le proprie giornate in casa, accanto agli affetti più cari. Tra questi c’è di sicuro sua figlia Matilde che non lo ha mai abbandonato e le è sempre stata accanto.

Poche ore fa, Lamberto Sposini ha voluto dedicarle un dolce pensiero postando sul proprio account Instagram una foto amacord che li ritrae insieme. Lui giovane e felice, lei invece piccola e innamorata. L’amore che lega un padre ad una figlia è un qualcosa di inspiegabile e immortale. Tantissimi i messaggi di affetto e di commozione da parte dei seguaci che si sono emozionati davanti allo scatto. Una foto che parla da sola e che ha ricevuto quasi 40 mila like nel giro di pochi minuti… (Continua dopo il post)

L’ex conduttore presenta Angela

Lo scorso febbraio la figlia di Lamberto Sposini ha raggiunto la maggior età. Il giornalista che da circa otto anni non parla più e non cammina a causa dell’ictus, ha voluto farle un regalo, condividendo con i propri seguaci la sua gioia.

Nelle ultime settimane l’ex conduttore de La Vita in Diretta, è apparso felice e sereno accanto ad una bellissima signora. In tanti si sono chiesti chi fosse la donna in questione e pare che Angela (questo il suo nome) sia la sua compagna.