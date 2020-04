Il Paradiso delle signore venerdì 1 maggio non va in onda: ecco perché e cosa sarà trasmesso

Venerdì 1 maggio la soap opera di RAI 1 Il Paradiso delle signore non andrà in onda. Lunedì 27 aprile è stata trasmessa l’ultima puntata della quarta stagione della serie. Si è trattato di un finale anticipato e parecchio incerto, dato che la soap sarebbe dovuta andare in onda anche per tutto maggio.

A causa dell’emergenza sanitaria attualmente in atto, però, tutte le riprese sono state bloccate. Pertanto, i telespettatori dovranno attendere per capire come si evolverà la situazione. Per sopperire all’inconveniente, da martedì sono partite le repliche di questa stagione.

La soap sospesa venerdì 1 maggio

A seguito della chiusura delle registrazioni, l’emittente RAI ha deciso di continuare a non lasciare soli i telespettatori nella fascia oraria che va dalle 15.40 alle 16.20 circa. In un primo momento c’è stato chi ha creduto che potessero essere trasmesse le puntate a partire dalla prima stagione, ma così non è stato. La produzione ha deciso di non distaccarsi troppo dalle vicende attuali, al punto da mostrare ai fan le repliche della stagione in corso.

Da martedì 28 aprile, dunque, tutti i fan hanno cominciato a ripercorrere le tappe di questa quarta edizione della serie rivivendo le emozioni insieme ai vari protagonisti. Domani, venerdì 1 maggio, sarebbe dovuta andare in onda la quarta puntata del Paradiso delle signore, tuttavia, il palinsesto è cambiato e la serie non andrà in onda.

Cosa va in onda al posto del Paradiso delle signore

Anche se in questo periodo di lockdown tutti i giorni sembrano uguali tra loro, la RAI ha comunque deciso di prendere in considerazione il giorno in cui si celebra la festa dei lavoratori. Pertanto, il 1 maggio Il Paradiso delle signore non andrà in onda per lasciare spazio a cose di altro genere. Dando un’occhiata alla programmazione, dalle ore 14.00 alle ore 16.30 domani verrà trasmesso Tali e quali show.

Si tratta di una sfida musicale in cui il pubblico avrà la possibilità di assistere alle trasformazioni degli artisti in gara. A seguire verrà trasmesso il TG1 e in seguito una sezione interamente dedicata all’economia. La programmazione del Paradiso, salvo ulteriori modifiche, ritornerà a partire da lunedì 4 maggio.