Uomini e Donne: Cristina Incorvaia difende Sammy Hassan e attacca Giovanna Abate

Dopo gli scontri tra Giovanna e Sammy, Cristina Incorvaia ha voluto difendere l’ex tentatore e amico. Ecco che cosa ha scritto sui social

Uomini e Donne: Cristina Incorvaia difende Sammy Hassan

In questi giorni sta andando in onda Uomini e Donne in un format completamente diverso da quello a cui eravamo abituati. La redazione ha deciso di scegliere Giovanna Abate per il trono classico e, ovviamente, Gemma Galgani per il trono over e metterle davanti ad una tastiera per un corteggiamento online. Naturalmente, tra una chat e l’altra, sono state affrontate anche le vicende dell’altro percorso.

In particolare, Giovanna ha risentito, via videochiamata, Sammy Hassan e Alessandro Graziani, i due corteggiatori che le erano piaciuti di più. Tuttavia, le cose con l’ex tentatore non si sono messe bene e sembra che il rapporto si sia chiuso dopo gli scontri degli ultimi giorni.

Sammy aveva partecipato come tentatore a Temptation Island e aveva instaurato un bel rapporto con l’ex dama del trono over Cristina Incorvaia. Vi ricordate? Ebbene, dopo tanto silenzio, questa volta Cristina ha deciso di difendere pubblicamente Sammy e andare contro Giovanna.

Cristina difende Sammy e va contro Giovanna: il messaggio

Nel villaggio delle tentazioni Cristina e Sammy avevano una grande affinità, tanto che dall’altra parte David, fidanzato di Cristina, ad un certo punto ha deciso di chiedere il falò di confronto. Dopo un apparente chiarimento, la coppia si è lasciata definitivamente. Tuttavia, tra Cristina e Sammy non è successo nulla, salvo l’instaurarsi di un’amicizia.

Cristina, per questo, dopo la puntata in cui Giovanna Abate ha chiuso con Sammy, ha voluto scrivere un messaggio dal suo profilo Instagram per dire la sua opinione sulla vicenda. Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, Cristina ha descritto Sammy come un uomo con solidi valori, difficili da trovare. Per lei è un padre esemplare, affettuoso e attento.

Ecco perché poi ha deciso di sferrare un attacco a Giovanna. Secondo lei, se Giovanna non fa altro che “elevarsi a tronista”, voler ricevere senza dare, è ovvio che non può avere accanto persone come Sammy, vere e umili. Cristina pensa che debba esserci un rapporto umano, non fatto da il soddisfare esigenze come servi. Voi che cosa ne pensate di queste parole? Siete d’accordo con lei?