Amadeus era un Dongiovanni, Giovanna Civitillo ha cambiato tutto: la svolta affettiva

Chi è la moglie di Amadeus?

Da anni Amadeus fa coppia con Giovanna Civitillo che ha sposato l’anno scorso con una cerimonia religiosa. Ma non tutti sanno che i due hanno lavorato insieme in un programma televisivo e da lì è iniziata la loro conoscenza.

La donna è approdata nel mondo del piccolo schermo nel 1996, muovendo i primi passi come danzatrice per alcune trasmissioni della Rai e Mediaset. Ma la vera svolta sia professionale che sentimentale è giunta 18 anni fa, ovvero quando è entrata nel cast del game show della prima rete, L’Eredità, capitanata all’epoca dall’attuale marito Amedeo Sebastiani.

Il primo incontro di Amadeus e la Civitillo

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, Amadeus ha confessato che all’epoca non aveva nessuna intenzione di impegnarsi sentimentalmente. Infatti il conduttore dei Soliti Ignoti- Il Ritorno si godeva la libertà, quindi con delle storie poco impegnative. Ricordando il primo incontro con Giovanna Civitillo, il professionista siculo usò un modo indiretto per farsi avanti con la Professoressa de L’Eredità.

Per evitare di esporsi più del dovuto, Amadeus le scrisse un biglietto consegnandolo al suo assistente. Al suo interno c’era un invito, ovvero che le dava appuntamento in corso Como, nel capoluogo lombardo. “Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto”, ha confessato il presentatore cresciuto a Verona.

La carriera di Giovanna Civitillo

Amadeus e Giovanna Civitillo hanno iniziato la loro relazione sentimentale nel 2003, mentre sei anni dopo è venuto al mondo il figlio José Alberto e successivamente anche le nozze. Successivamente la moglie del conduttore Rai ha lavorato come danzatrice in diverse trasmissioni televisive.

Ma anche spot pubblicitari e pure una piccola parte nella pellicola di Carlo Vanzina ‘Il pranzo della domenica. Ultimamente, per essere precisi a febbraio del 2020, è stata anche l’inviata a Sanremo per La vita in diretta. Le è stato dato tale ruolo perché il marito era il conduttore e direttore artistico della 70esima edizione del Festival della canzone italiana.