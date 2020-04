Nicole Mazzocato e Violeta Mangrinan: nuove frecciatine social? Ecco che cos’è successo

L’ex e l’attuale fidanzata di Fabio Colloricchio si sono scambiate un paio di frecciatine a distanza sui social. Ecco che cosa è successo

Nicole Mazzocato e Violeta Mangrinan: scontro senza fine

Nicole Mazzocato è l’ex fidanzata di Fabio Colloricchio. Si sono conosciuti a Uomini e Donne in Italia 6 anni fa, poi hanno avuto una relazione di 4 anni. Tuttavia, è stata una storia difficile, piena di alti e bassi e di tradimenti. Alla fine hanno deciso di prendere strade separate e rimanere comunque in buoni rapporti, ma quando Fabio è andato in Honduras come concorrente di Supervivientes (L’Isola dei Famosi spagnola) è cambiato tutto.

Infatti, nel reality ha conosciuto Violeta Mangrinan e ha iniziato con lei una nuova relazione. Hanno dato scandalo facendo l’amore sulla spiaggia davanti alle telecamere e Fabio ha parlato molto male di Nicole. Nonostante lei abbia voltato pagina insieme a Thomas Teffah, ha deciso di querelare il suo ex. Ma anche con Violeta ha continuato a scontrarsi sui social a programma finito.

Sembrava che il tutto fosse passato fino a ieri sera. Infatti, Nicole ha pubblicato un video su TikTok e sembra che lo scontro tra le due sia ripreso. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli di quello che è successo.

Frecciatine social tra Nicole e Violeta?

Come già accennato, Nicole Mazzocato, molto seguita sui social, ha pubblicato un video su TikTok nel quale pronuncia queste parole: “Te lo dico adesso, non te lo voglio ripetere più, il tuo fidanzato, nonché mio ex, non è buono, non farti strane illusioni, io non lo voglio, te lo puoi tenere!“. I commenti al video hanno fatto tutti riferimento a Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan, ovviamente.

Ebbene, Violeta ha risposto qualche ora dopo questo video con un atro video su TikTok. Lei ha usato questa frase: “Vedi cosa c’è nel cielo? Sì, il sole. Il mondo gira intorno a lui, non intorno a te, egocentrica di m***“. Certo, non sono stati fatti nomi, ma tutto fa pensare ad un botta e risposta, voi che cosa ne pensate?

Nel frattempo Violeta Mangrinan è al centro del gossip in Spagna anche per i suoi scontri con Adara Molinero, che sembrano non trovare una fine. Può quindi essere che ce l’avesse con Adara, ma i tempi di pubblicazione dei video fanno pensare di più ad uno scontro tra lei e Nicole.