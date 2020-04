Ascolti tv 29 aprile 2020: Maria De Filippi mette sotto Alberto Angela, Striscia vince su Amadeus

Ascolti preserale di mercoledì 29 aprile

Gli ascolti tv di Rai Uno Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 3.201.000 spettatori pari al 12.4% di share. Canale 5 Tu si que vales ha raccolto davanti al video 3.838.000 spettatori pari al 18.5% di share. Rai Due La Compagnia del Cigno ha interessato 854.000 spettatori pari al 3.3% di share. Italia 1 E.T. – L’Extraterrestre ha catturato l’attenzione di 1.552.000 spettatori (5.8%). Su Rai Tre Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.083.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%.

Rete 4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.382.000 spettatori con il 5.1% di share. La7 Intrigo Internazionale ha registrato 990.000 spettatori con uno share del 4%. TV8 Escobar – Il Fascino del male ha segnato il 3.8% con 1.057.000 spettatori mentre sul Nove Il profumo del mosto selvatico ha catturato l’attenzione di 561.000 spettatori (2%).

Ascolti dell’access prime time

Su Rai Uno Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.294.000 spettatori con il 17.8%. Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.662.000 spettatori con uno share del 19%. Rai Due Tg2 Post segna il 5.8% con 1.744.000 spettatori. Italia 1 CSI ha registrato 1.294.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai Tre La Scelta – I Partigiani Raccontano ha appassionato 1.269.000 spettatori pari al 4.5% e Un Posto al Sole 911.000 (3.1%).

Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.638.000 individui all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 1.640.000 (5.4%) nella seconda, mentre La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.633.000 spettatori (8.9%). TV8 Guess my Age piace a 835.000 spettatori con il 2.8% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 391.000 spettatori con l’1.3%.

Ascolti preserale

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.213.000 spettatori (16.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.546.000 spettatori (19.7%). Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.834.000 spettatori con il 15.3% di share e Avanti un Altro! 4.051.000 con il 18.2% di share. Rai Due Blue Bloods ha raccolto 1.056.000 spettatori (4.9%) e Instinct 1.271.000 (4.9%).

Italia 1 The O.C. segna il 2.3% con 506.000 spettatori nel primo episodio e 741.000 spettatori (2.8%) nel secondo. Su Rai Tre Blob segna 1.294.000 spettatori con il 4.9%. Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4% con 1.027.000 spettatori. La7 Drop Dead Diva ha appassionato 162.000 spettatori (share dello 0.7%). Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 381.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Sono le Venti piace a 257.000 spettatori (1%).