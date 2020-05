Eleonora Daniele, è ufficiale, dopo il parto tornerà a Storie Italiane

Eleonora Daniele è tra le conduttrici più amate in Italia. Ne è passato di tempo dal momento in cui la ragazza entrava, totalmente sconosciuta, all’interno della casa del Grande Fratello. Oggi sulle spalle della Daniele c’è una delle trasmissioni Rai più seguite quale è Storie Italiane. Dal momento in cui si è venuti a conoscenza della gravidanza della ragazza, si è ipotizzato un cambio nella conduzione a tempo indeterminato.

Nelle ultime ore, però, è arrivata una bella notizia per la Daniele e per tutti i suoi fans. La conduttrice, infatti, tornerà a condurre Storie Italiane dopo il parto. Nessuna sostituzione in vista, dunque. Nel daytime di Rai Uno arriverà, per circa un mese, Marco Liorni. La prossima stagione, a condurre, ci sarà Eleonora Daniele che aveva comunque già annunciato di voler portare a fine ciclo la sua trasmissione.

Eleonora Daniele, mamma a breve

Eleonora Daniele, con sua grandissima gioia, diventerà mamma per la prima volta a giugno. Una gravidanza vissuta tra emozioni contrastanti dal punto di vista lavorativo il più delle quali causate dall’emergenza Coronavirus. Si è parlato molto di sospensioni, abbiamo assistito allo stop anticipato di alcuni programmi (come il Grande Fratello su Mediaset), ma Storie Italiane ha resistito a tutto questo.

La trasmissione, infatti, va in onda puntualmente, ogni giorno, dal lunedì al venerdì su Rai Uno. E continuerà a farlo fino a fine maggio. A giugno il testimone passerà a Marco Liorni che terrà compagnia ai telespettatori fino alla fine di giugno. Si tratterà, per l’appunto, di un passaggio di testimone che rivedrà al lavoro Eleonora Daniele da settembre in avanti.

Una carriera di successo

Era il 2001 quando una giovanissima Eleonora Daniele diventava nota al grande pubblico con la sua partecipazione al Grande Fratello. All’epoca, la ragazza lavorava in banca. Da quel momento in avanti, è proprio il caso di dirlo, la sua vita è nettamente cambiata, ovviamente in meglio. Finalmente, infatti, la ragazza ha realizzato il suo sogno più grande: quello di entrare nel mondo della televisione.

Nel 2004 il debutto come conduttrice a Unomattina dove rimane per ben 7 stagioni. Eleonora Daniele ha lavorato anche in importanti lavori televisivi come Carabinieri 3 e Un posto al sole. A gennaio 2020 ha annunciato, a Storie Italiane, di aspettare una bambina che si chiamerà Carlotta. Per la ragazza è la prima figlia che, a un anno dal matrimonio con l’imprenditore Giulio Tassoni, va a realizzare il sogno più grande.