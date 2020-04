“E’ bellissima”: Flavio Insinna, finalmente la sua fidanzata ha un volto e un nome [FOTO]

Ritornano le puntate inedite de L’Eredità

Finalmente è arrivata la conferma, a partire da lunedì 4 maggio 2020, con l’avvio della Fase 2, Flavio Insinna tornerà su Rai Uno con le puntate inedite de L’Eredità. Un paio di mesi di stop per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, i vertici di Viale Mazzini avevano mandato in onda delle repliche dello storico game show, ottenendo comunque un grande successo a livello d’ascolto.

Ovviamente dalla prossima settimana vedremo degli appuntamenti senza pubblico in studio e con le solite distanze sociali. Nel frattempo l’attore capitolino ha realizzato dei videomessaggi che quotidianamente sono stati trasmessi nell’anteprima de L’Eredità e condivisi nella pagina Facebook di Rai Uno.

Chi è Adriana Riccio?

Nel frattempo continua la sua storia d’amore con Adriana Riccio, ex concorrente del game show Affari Tuoi. E proprio all’interno del Teatro delle Vittorie che scattò la scintilla per Flavio Insinna. Purtroppo si hanno pochissime informazioni sulla donna che ha conquistato il cuore del giudice de Il cantante mascherato. Sappiamo che è veneta, precisamente di Mirano, un comune in provincia di Venezia ed ha 40 anni.

Inoltre lavora come istruttrice di taekwondo, un’arte marziale coreana. Grazie a tale disciplina la donna ha raggiunto anche degli obbiettivi a livello mondiale. E se Insinna è particolarmente attivo sui suoi canali social, la compagna no. Infatti la coppia vuole stare lontana dal gossip e dalle riviste e siti che si occupano di pettegolezzi. (Continua dopo la foto)

L’ex compagna di Flavio Insinna

Qualche anno fa Flavio Insinna era pronto per il matrimonio, decidendo di sposare la sua ex fidanzata Mariagrazia Dragani. Quest’ultima e il conduttore Rai si conobbero circa 20 anni fa negli studi Rai, quando l’attore era il padrone di casa del game show Affari Tuoi.

Mentre la donna era una collaboratrice di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Purtroppo, però, i due decisero di annullare tutto a pochi mesi dal grande passo lasciando a bocca aperta i suoi fan e anche l’opinione pubblica. Ecco una sua foto: