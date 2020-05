Oroscopo 1 maggio 2020 tutti i segni: la Luna entra nel Leone, Gemelli e Scorpione polemici

L’Oroscopo del 1 maggio 2020 rivela che Gemelli e Scorpione saranno un po’ polemici. I nati sotto il segno dei Pesci, invece, dovrebbero fare chiarezza nella loro vita. Ottima ripresa per i Leone, che con la Luna nel segno saranno veri romanticoni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se siete tra quelli che nei giorni scorsi hanno vissuto qualche piccola tensione in famiglia e con il partner, oggi potrebbe essere il giorno del giudizio. Le relazioni altalenanti andrebbero troncate. Dovreste lasciare spazio solo alle persone che lo meritano davvero. La giornata odierna potrebbe essere accompagnata da un po’ di nervosismo.

Toro. L’Oroscopo del 1 maggio preannuncia una giornata un po’ provante per i nati sotto questo segno. Potreste essere posti dinanzi un problema che, almeno in un primo momento, non saprete come affrontare. Tuttavia, la risolutezza che vi conferisce il Sole nel segno vi aiuterà a prendere la scelta più saggia e razionale.

Gemelli. Oggi c’è il rischio di essere un po’ troppo polemici. Venere continuerà a conferirvi un enorme sensualità ed intraprendenza nei rapporti di coppia. per i single, invece, ci son grandi opportunità. Il lavoro procede bene ma dovete fare attenzione a non sovraccaricarvi di troppe cose. Fate una cosa per volta.

Cancro. La giornata si prospetta alquanto tranquilla, a tratti un po’ monotona. Questo, però, non vi dispiacerà affatto. Dopo il caos vissuto negli ultimi giorni, se c’è una cosa di cui avete bisogno è proprio la tranquillità. Non lasciatevi tentare da qualche provocazione, anche per quanto riguarda il lavoro. Le cose procedono in questo settore, anche se a rilento.

Leone. La Luna entra nel vostro segno e questo vi renderà molto passionali. Sarete pervasi da una voglia di amare e di essere amati. Le cose con il partner andranno parecchio bene, fate solo attenzione a qualche piccolo sprazzo di gelosia. Un po’ di tensioni, invece, per quanto riguarda i rapporti in famiglia, specie quello con la propria madre.

Vergine. Vi trovate in un momento molto fortunato dal punto di vista delle stelle. Nonostante ciò continuerete ad essere pervasi da dubbi. Tra voi c’è chi si accinge a stravolgere la sua vita e a prendere decisioni importanti che riguardano la carriera. Forse proprio a causa di questi cambiamenti importanti in atto non sarete molto lucidi.

Previsioni 1 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è il momento giusto per intraprendere nuove relazioni. Certo, le restrizioni in atto non vi permetteranno di estrinsecare al meglio le vostre capacità relazionali, ma esistono comunque mezzi attraverso i quali fare nuove conoscenze. Il lavoro procede, ma un po’ a rilento, non siate impazienti.

Scorpione. Oggi sarete un po’ polemici e irascibili. Forse siete un po’ nervosi per questioni personali, ma cercate di non riversare sugli altri il vostro malessere. Questo non vi porterà a risolvere nessun problema, bensì a fomentare ancor di più il vostro malessere. Lasciatevi cullare da qualche tenera coccola.

Sagittario. Attenzione ai vostri dubbi. State vivendo un momento molto delicato in cui vi state facendo domande molto importanti sulla vostra vita. C’è chi non è più sicuro del proprio partner oppure chi non sa se sta percorrendo la strada lavorativa giusta. Non fate tentativi a casaccio, fermatevi un attimo e chiedetevi cosa volete davvero.

Capricorno. L’Oroscopo del 1 maggio rivela che i nati sotto questo segno saranno impegnati a fare progetti importanti. Nel lavoro, gradualmente, vi state prendendo le vostre soddisfazioni, anche se le cose procedono lentamente. La giornata procederà in modo alquanto tranquillo. Anche le piccole discussioni con il partner stanno andando verso una risoluzione.

Acquario. Marte continua a persistere nel vostro segno ma, a causa di una Luna opposta, potreste riscontrare qualche piccola tensione. Cercate di rimanere calmi e di non perdere le staffe per ogni singola cosa. Nel lavoro potrebbero esserci degli sviluppi interessanti, ma cercate di essere pazienti e di non volere tutto e subito.

Pesci. In questo periodo siete parecchio insofferenti. In amore non vi sentite sulla stessa lunghezza d’onda del partner, mentre nel lavoro non state ottenendo i riconoscimenti che credete di meritare. Questo vi porterà ad essere particolarmente emotivi ed irascibili. Per far migliorare la situazione dovreste prendervi un po’ di tempo per voi, in modo da affrontare le cose con maggiore lucidità.