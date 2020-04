Giuseppe Conte in una foto vintage, bello e “impossibile” (Foto)

Giuseppe Conte è diventato un volto noto anche a chi, nella quotidianità, non si interessa affatto di politica. La drammatica situazione in cui siamo piombati, a causa del Coronavirus, lo ha reso, invece, noto a tutti. Chi, infatti, non ne ha ascoltato gli interventi in televisione dove dava comunicazione dei vari DCPM? Ebbene, se tutti conoscono Conte adesso, in pochi lo hanno mai visto da giovane.

Ha fatto il giro del web una foto che lo ritrae, in bianco e nero, diversi anni fa. Uno sguardo penetrante, un aspetto sempre curato, sguardo affascinante, aria da bravo ragazzo. Insomma, uno scatto vintage che ha ampliato la platea di fans femminili del Presidente del Consiglio, indipendentemente dal colore politico. Entusiastici anche i commenti sui social.

Giuseppe Conte al centro dell’attenzione

Oltre che al centro delle nostre vite per le sue continue comparse televisive e sui giornali, Giuseppe Conte è al centro anche del gossip. Lo è stato, a dire il vero, nelle ultime settimane quando diverse riviste si sono occupate ampiamente di lui. Lo abbiamo visto con la bellissima compagna, abbiamo conosciuto la sua ex moglie e adesso spunta una foto in bianco e nero che lo ritrae in tutto il suo fascino. (Continua dopo la foto)

Giuseppe Conte, nella fotografie in questione, appare sempre ben curato, come siamo ben abituati a vederlo in questo periodo. Sguardo accattivante e, come anticipato, da bravo ragazzo. Un abbigliamento casual ma che porta in maniera elegante. Uno stile, comunque, molto diverso rispetto a quello cui ci siamo abituati fino a questo momento.

Le reazioni del web

La fotografia vintage di Giuseppe Conte è utilizzata, allo stato attuale, da un gruppo su Instagram composto dalle fans femminili del Premier. Un vero e proprio fan club virtuale, uno dei tanti che è stato chiamato, non a caso, “Le Bimbe di Giuseppe Conte”. Un nome che fa sorridere non poco dal momento che per i più, le Bimbe sono le note fans di Giulia De Lellis.

Se la foto è diventata virale sul web, le reazioni non sono mancate. Commenti di donne entusiaste per la foto di un uomo affascinante da giovanissimo e che, ad oggi, non ha perso la sua verve, nonostante il passare del tempo. “Lo voglio”, recita un commento, “Affascinante” scrivono altri. Commenti che si ripetono e sono tutti dello stesso tenore. Che ne penserebbe il Premier Conte?