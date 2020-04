“Lo abbiamo fatto 14 anni fa”: Striscia la Notizia, il retroscena su Bianca Guaccero e Ilary Blasi

Retroscena su Bianca Guaccero e Ilary Blasi

Nelle ultime ore è venuto a galla un clamoroso retroscena che in pochi ne erano a conoscenza. Qualcosa che ha segnato l’esistenza di Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto, e Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti e affermata presentatrice Mediaset.

Durante una diretta su Instagram per Pronto Detto Fatto, la professionista pugliese ha fatto una confessione all’ex gieffino Jonathan Kashanian. In pratica ha reso noto il loro primo incontro avvenuto diversi anni fa all’interno di un treno per recarsi negli studi di Striscia la Notizia.

L’incontro in treno per un provino a Striscia la Notizia

Attraverso il live di Pronto Detto Fatto, Bianca Guaccero in collegamento col collega Jonathan Kashanian, ha confessato che quando era una 14enne, un giorno fui chiamata per fare un provino per il tg satirico Striscia la Notizia. Quindi era salita su un treno con sua madre e si sono recate prima nella Capitale e successivamente a Milano.

Dopo essere scesa dal convoglio, la conduttrice pugliese si è seduta al suo posto leggendo il mio copione in vista del provino da fare davanti ad Antonio Ricci. Ad un tratto, però, di fronte a lei si è accomodata una ragazza molto bella e coi capelli biondi. Ebbene sì, era Ilary Blasi, anch’essa molto giovane e ancora sconosciuto al mondo della televisione.

Bianca Guaccero non vuole dimagrire

Ma il racconto di Bianca Guaccero a Pronto Detto Fatto non è terminato qui. Infatti ha confessato a Jill Cooper che non ha nessuna intenzione di perdere qualche chilo. La professionista pugliese ha confessato che non vuole dimagrire, ma solo voglio tonificare il suo corpo.

La donna ha necessità della potenza ed è convinta che l’attività fisica faccia iniziare bene la giornata. “Serve per attivare il motore interno. Avere una muscolatura importante aiuta a prevenire i dolori alla schiena”, ha concluso la collega di Jonathan Kashanian che di recente ha smentito di essersi tagliata la mano. Intanto c’è da sottolineare che il format via social è terminato, quindi tornerà Detto Fatto su Rai Due?