Maria de Filippi contro Valentin Amici 19 “Soldi premio? Abbiamo detto no..”

Maria De Filippi, tutta la verità su Valentin

Maria De Filippi ha voluto esprimere il suo pensiero, dando delle delucidazioni importanti sulla storia di Valentin ballerino di Amici 19. Il ragazzo ha messo sottosopra la vita della professionista Francesca Tocca e a rischio il matrimonio con Raimondo Todaro ma non solo. Ha creato tanti problemi anche alla conduttrice che in alcuni casi lo ha difeso Ma che adesso non può fare altro che accusarlo.

Tutto ha avuto inizio quando durante il serale Valentin ha affermato di essere sicuro di essere lui il vincitore del programma ma di voler andare via perchè consapevole del fatto che dentro la scuola tutti lo odiavano. Il riferimento ai prof, a Maria, ai professionisti. Nessun rispetto per coloro che gli sono andati dietro per tanti mesi cercando di insegnargli qualcosa. Secondo lui è stato sempre preso di mira, Chiunque ha cercato di farlo fuori fin dal primo istante.

Maria De Filippi afferma che Valentin non ha mai chiesto scusa, ma i soldi sì

Maria De Filippi in quel caso, proprio durante la diretta aveva colto l’opportunità per strigliarlo per bene rimproverandolo anche per la situazione creatasi con Francesca, facendo in modo che nessuno capisse il riferimento. Inutile perchè il pubblico da casa ed allora in studio aveva comunque capito tutto. Subito dopo lo aveva anche cacciato dallo studio segnando l’inizio di una tempesta che prosegue anche adesso.

In molti le hanno fatto notare la differenza di comportamento che ha avuto nei confronti di Valentin e poi di Javier allo stesso modo poco rispettoso. Il ragazzo però non aveva accusato nessuno, aveva soltanto esposto il suo pensiero, seppur criticabile, niente di più. Dopo il serale ad ogni modo Valentin non ha chiesto scusa per quanto fatto e detto ma ha avuto il coraggio di richiedere i soldi che gli spettavano. Soldi che gli sono stati ovviamente negati sia per il comportamento, sia per il mancato rispetto delle regole. Abbandonando il programma non si ha diritto al proprio compenso, è stata quindi fatta giustizia.

Nessun pentimento di Maria, la conduttrice sarebbe disposta a rifare tutto

A chi le chiede cosa pensa della sua presa di posizione, la donna risponde che lo rifarebbe, non si è pentita di quello che gli ha detto. Sa benissimo che fuori dalla scuola ci sono molti ragazzi che farebbero di tutto per entrare a farne parte. Nessuno di loro ha avuto l’opportunità come lui che avrebbe dovuto sentirsi fortunato e invece ha riservato questo comportamento.

Maria De Filippi tramite Amici ha dato la possibilità a tante persone di farsi conoscere e di far conoscere la propria passione riuscendo a diventare famosi. Valentin potrebbe avere tutte le carte in tavola, ma con il comportamento che ha avuto si è giocato la sua chance.