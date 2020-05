Ancora una volta Guendalina Tavassi è stata presa di mira sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip nelle ultime settimane sembra stia facendo innervosire i suoi seguaci. Chi segue la nota influencer sa di certo che non ha vergogna a mettersi in mostra e questa volta forse ha davvero esagerato.

Fisico perfetto, curve da urlo e abbigliamento super sexy. Ecco come si presenta Guendalina Tavassi sul suo profilo Instagram, tra dirette e scatti. Il suo account è seguito da quasi un milione di follower e in tanti aspettano con ansia sue immagini. In uno dei suoi ultimi post, però, la show girl ha scatenato un putiferio, mostrando più del dovuto. Vediamo insieme cosa è successo.

Guendalina Tavassi criticata per i suoi scatti troppo osè

Guendalina Tavassi ogni giorno si mostra ai suoi seguaci sempre in forma smagliante. Chi segue l’influencer romana sa benissimo che ama il suo corpo e non perde occasione per metterlo in evidenza. L’ex concorrente del Grande Fratello, ha raggiunto una certa notorietà proprio grazie al reality e ad oggi con il suo account è riuscita a crearsi un proprio lavoro.

In attesa della Fase 2, Guendalina Tavassi sta trascorrendo la propria quarantena insieme ai suoi figli e al proprio compagno Umberto. Con l’arrivo della primavera e il primo caldo, la giovane ha deciso di ‘spogliarsi’ e ha deciso di farlo proprio sul suo terrazzino di casa.

Con addosso un bikini striminzito di colore nero, ha fatto perdere la testa a tutti i suoi vicini e anche al pubblico maschile che la segue. In tanti hanno apprezzato il suo decolletè esplosivo ma non sono mancate nemmeno le critiche. (Continua dopo il post)

Le critiche da parte del web

Alcuni seguaci di Guendalina Tavassi si sono praticamente indignati davanti alla sua immagine. Nei giorni scorsi qualcuno si è scagliato contro l’influencer per via di queste sue foto troppo provocanti, accusandola di non aver rispetto per le mogli dei suoi vicini.

Questa volta, invece, un altro utente ha offeso il suo compagno Umberto dandogli addirittura del cornuto. Un affermazione che ha scatenato l’ira di coloro che la sostengono. Dando uno sguardo ai commenti altri interlocutori le hanno voluto ricordare che ormai sua figlia è diventata grande e non le sta dando un buon esempio.