“Fa a pallavolo col tuo c*lo”: Naike Rivelli semi nuda, il fidanzato gioca col suo lato B [VIDEO]

Naike Rivelli torna a provocare sia su Tik Tok che su IG

Per l’ennesima volta l’account Instagram di Naike Rivelli si è arricchito di un nuovo contenuto alquanto discutibile. La 45enne, infatti, quotidianamente è sotto la lente d’ingrandimento per via di foto e clip che posta sul noto social network. Immagini molto forti, spesso di nudo, accompagnate a dei messaggi ben precisi e soprattutto delle proteste.

Dopo essersi messa contro l’attuale Esecutivo per via della tanto attesa Fase 2, la figlia ribelle di Ornella Muti è tornata a mostrare il suo lato b che, a fronte della sua età fa davvero invidia alle ventenni. Inoltre nel filmato in questione è presente anche il suo misterioso compagno che gioca a pallavolo, come ironizzano alcuni follower, col sedere della modella.

Il fidanzato della Rivelli palpeggia il suo lato B

La nuova iniziativa Instagram di Naike Rivelli ha di nuovo diviso coloro che la seguono sul social network. E se da una part si complimentano con lei per la fantasia, ma soprattutto per il fisico tonico, dall’altra è stata sommersa di critiche. Infatti molti utenti web le hanno puntato il dito contro accusandola di essere ripetitiva e di postare sempre dei contenuti volgari e di nudo.

Nel filmato in questione la si vede appesa alla trave della sua casa di campagna sita in Piemonte, mentre il fidanzato che non si fa mai vedere in viso palpeggia il lato B della 45enne. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web

La figlia di Ornella Muti che in tanti la soprannominano anche Nayked, ha fatto parlare di sé grazie ad un video postato prima sul suo profilo Tik Tok, social cinese, e successivamente anche su IG. Una scelta che è stata premiata con migliaia di visualizzazioni e tante reazioni differenti da parte dei 260 mila follower che la seguono tutti i giorni.

Per quanto riguarda le critiche, ancora una volta la 45enne fa le orecchie da mercante facendosele scivolare addosso. La modella ed attrice è convinta di quello che fa rispettando sempre le regole che impone il noto social media.