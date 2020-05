“Hai incontrato Tarzan?”: Elisabetta Canalis esagerata, il bikini leopardato non contiene le sue grazie [FOTO]

Elisabetta Canalis è di una bellezza mozzafiato

Dopo aver condiviso una foto che ha messo in vendita per beneficenza, Elisabetta Canalis ha arricchito il suo profilo Instagram con un nuovo scatto bollente. L’ex velina di Striscia la Notizia si è mostrata ai suoi oltre 2,5 milioni di follower con una mise davvero seducente, infiammando immediatamente il web.

La soubrette sarda che ha superato la soglia dei 40 anni continua a stupire grazie ad un corpo praticamente perfetto. Niente pancia ma solo un ventre piatto dove è possibile contare anche gli addominali. Per l’attrice sarda il tempo sembra essersi fermato e ovviamente per lei che lavora col fisico è un grande beneficio.

L’ex velina si presenta su IG con un bikini leopardato

In questa quarantena da Covid-19 Elisabetta Canalis sta trascorrendo il tempo giocando con la figlia Skyler Eva, ma anche facendo molti esercizi fisici. Spesso li fa in compagnia del marito Brian Perri e ultimamente li abbiamo visti insieme mentre lei con una tuta rossa si sfogo sull’uomo dandogli dei calci e dei pugni. Nella serata di mercoledì, invece, l’ex velina di Striscia la Notizia si è messa in posa davanti ad un letto ancora disfatto avendo addosso solamente un bikini leopardato.

Un completino intimo che ha messo in bella evidenza le forme sinuose della 40enne. Al fianco della foto la ragazza ha scritto il seguente messaggio: “Il treppiede con la ring light fa miracoli”. L’ex collega della Corvaglia, che si allena tutti i giorni, ha un fisico davvero pazzesco. (Continua dopo il post)

La reazione dei seguaci all’ultimo scatto di Elisabetta Canalis

Ovviamente, come era prevedibile, il post citato prima ha riscosso un grandissimo successo sul social, raggiungendo in poco tempo quasi 50 mila mi piace. Inoltre i follower di Elisabetta Canalis si sono scatenati coi commenti riempiendola di complimenti.

Alcuni, però, non credono che il fisico dell’ex velina del tg satirico Striscia la Notizia sia così perfetto solo grazie al treppiede, come lei stessa ha scritto al fianco della foto. Qual’è il segreto della sua bellezza? Il mistero continua.