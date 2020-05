Romina Power e il desiderio di tornare negli Stati Uniti

Il grande desiderio di Romina Power era quello di raggiungere la sua amata California una volta terminata la sua esperienza al Serale di Amici 19. Purtroppo non le è stato possibile a causa della pandemia da Covid-19 che, dopo aver travolto l’Italia e l’Europa ha raggiunto anche gli Stati Uniti.

Ed è proprio l’America quella che sta pagando il prezzo più caro con oltre un milione di contagiati e più di 60 mila morti. In attesa di tornare nella sua patria, la cantante sta facendo la quarantena a Cellino San Marco, all’interno della tenuta dell’ex marito Al Bano. Nelle ultime ore la donna è apparsa nostalgica del passato, forse la reclusione in solitudine le ha fatto venire in mente dei momenti bellissimi vissuti anni fa.

La cantante statunitense nostalgica

Nelle ultime ore Romina Power è tornata attiva su Instagram postando uno scatto risalente a diversi anni fa. Uno scatto che ha commosso i suoi follower che l’hanno premiata con tanti likes. “Uno dei miei film preferiti di tutti i tempi! Perduto e ritrovato”, è questa il messaggio che l’ex consorte del Maestro Carrisi ha scritto al fianco della foto nella quale è raffigurato il poster di una vecchia pellicola di Frank Capra che con molta probabilità la cantante non vedeva da tanto tempo.

Quindi un momento di nostalgia portata dal fatto di non poter raggiungere la sua amata America. Alcuni, invece, l’hanno letta come una vera e propria frecciata velenosa al suo ex Al Bano. (Continua dopo il post)

Al Bano pone fine al rumor sul triangolo amoroso

Ricordiamo, infatti, che nelle ultime settimane Al Bano è uscito allo scoperto rivelando a tutti di essere tornato insieme a Loredana Lecciso. Un duro colpo per i fan della storica coppia che speravano in un ritorno di fiamma tra il Maestro e Romina Power.

E proprio quest’ultima, in un’intervista a Verissimo che è stata trasmessa in replica sabato scorso, in modo ironico aveva confessato che rimarrà sempre legata al padre dei suoi quattro figli e che lo amerà per sempre.