Ursula Bennardo pronta per il GF VIP, poi il retroscena su quando corteggiava Riccardo (FOTO)

Ieri sera, Ursula Bennardo ha fatto una diretta su Instagram insieme a Sossio in cui ha affrontato svariati temi, tra cui anche la possibilità di prendere parte al prossimo GF VIP. L’ex dama di Uomini e Donne, però, nel corso “dell’intervista” ha fatto anche altre confessioni in merito al periodo durante il quale corteggiava Riccardo Guarnieri.

Per un periodo di tempo, infatti, Sossio e Riccardo sono stati rivali proprio a causa di una donna. Con il tempo, però, l’ostilità è stata messa da parte ed è stata sostituita da uno splendido rapporto d’amicizia.

Ursula parla del primo giorno a Uomini e Donne

Dopo l’intervista che Ursula ha voluto fare al suo compagno, è stata la volta dell’ex calciatore. Sossio, infatti, ha posto delle domande davvero imbarazzanti alla sua dama, al punto da toccare tasti parecchio dolenti. Nel caso specifico, il cavaliere le ha chiesto di parlare della sua esperienza a Uomini e Donne e dei motivi che l’hanno spinta a partecipare al talk show. La dama, allora, ha cominciato con il racconto ed ha spiegato di trovarsi ini un periodo un po’ particolare.

All’epoca, infatti, stava vivendo un momento un po’ difficile e sentì il bisogno di cimentarsi in una nuova esperienza. Inizialmente, però, la prese molto alla leggera, sta di fatto che si presentò per corteggiare due uomini contemporaneamente. La cosa fece storcere il naso ad entrambi. Dopo questo retroscena, Ursula Bennardo ha palesato la sua volontà di prendere parte al GF VIP.

La Bennardo e il GF VIP

Prima di parlare di questo, però, Aruta ci ha tenuto a chiarire che le cose con Guarnieri si sono assolutamente appianate e adesso tutti e quattro sono felicissimi con le rispettive compagne. Dopo poco, poi, Sossio ha chiesto a Ursula Bennardo se avesse intenzione di partecipare a qualche reality show e lei ha risposto che prenderebbe parte solo al GF VIP. L’Isola dei famosi, ad esempio, la scarterebbe a prescindere, in quanto troppo avventurosa.

Altri reality, invece, non li guarda proprio, pertanto, non le sfiora minimamente il pensiero di parteciparvi. Infine, la protagonista della diretta ha parlato anche delle sue esperienze lavorative e della vita da mamma che si è trovata ad affrontare in tenera età. A soli 22 anni, infatti, aveva già 3 figli. Insomma, un trascorso che, certamente, ha contribuito a farla crescere in fretta.