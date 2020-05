Silvia Toffanin fa piangere Michelle Hunziker, commozione in diretta: “Non potevo lasciarli soli…”

Michelle Hunziker interviene a Verissimo

In attesa di vederla tornare sul piccolo schermo con le puntate inedite di Verissimo, da qualche settimana Silvia Toffanin va in onda con Le Storie, ovvero le migliori intervista che lei stessa ha effettuato nelle ultime edizioni.

La settimana scorsa una sua grande amica ha realizzato un video-messaggio direttamente dalla sua villa a Bergamo per raccontarle di come sta vivendo la quarantena da Covid-19. Stiamo parlando di Michelle Hunziker che addirittura si è commossa per quello che tutti gli italiani stanno attraversando in questo ultimo periodo e per la mancanza della madre.

La quarantena di Michelle Hunziker

Nella clip mandata in onda a Le Storie di Verissimo, Michelle Hunziker ha confessato che a causa sua non ci si annoia mai. Poi ha voluto ironizzare sui suoi capelli che sono diventati crespi a causa dell’impossibilità di raggiungere i parrucchieri perché sono chiusi. Paragonandosi alla pop star Shakira, la conduttrice di Striscia la Notizia ha intonato il celebre tormentone di qualche anno fa ‘Waka Waka’.

Ricordiamo che la professionista elvetica trascorre tutto il giorno, tranne il pomeriggio per andare a Cologno Monzese, nella sua villa a Bergamo. Con lei ci sono il marito Tomaso Trussardi, le figlie Sole, Celeste e la primogenita Aurora Ramazzotti. Inoltre è presente il fidanzato di quest’ultima, Goffredo Cerza e l’amica di famiglia Sara Daniele, figlia del compianto cantautore napoletano Pino. Senza dimenticare i loro tre amici pelosetti.

La soubrette elvetica in lacrime ricordando la madre e Silvia Toffanin

Nel video-messaggio in questione, la bella Michelle Hunziker ha voluto salutare Silvia Toffanin dicendole che le manca tantissimo. Poi la soubrette svizzera si è commossa pensando alla madre che purtroppo non è al suo fianco.

Da oltre due mesi la donna non può abbracciare i suoi genitori e ovviamente questo le sta iniziando a pesare. Poi tornando alla reunion nella villa bergamasca, la professionista Mediaset ha confessato che è stata sua l’idea di trascorrere la quarantena tutti insieme, compresa Sara Daniele e Goffredo Cerza che considera come figli.