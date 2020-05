Adriana Volpe svela un aneddoto su suo marito e Denver: “Mi hanno raccontato che quando ero in casa…”

Adriana Volpe è tra le protagoniste più discusse in questo momento, sia per i gossip sulla crisi col marito e sul rapporto con Andrea Denver, sia per il lancio del suo nuovo programma.

Per quanto riguarda il primo argomento, vediamo che la conduttrice ha rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui ha svelato alcuni aneddoti scoperti su Roberto Parli e non solo. In merito al programma, invece, la donna ha annunciato su Instagram di essere super carica.

Le confessioni della Volpe su Denver e il marito

In queste ore, Adriana Volpe ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato dei particolari molto interessanti in merito a suo marito e ad Andrea Denver. Nel caso specifico, la donna ha commentato le frecciatine decisamente pungenti che Roberto ha lanciato contro il suo rivale. Adriana ha detto che spesso il suo compagno di vita si lascia sopraffare dalla gelosia e dà luogo a degli scatti incontrollati. Molto probabilmente, quando si scagliò contro Andrea fu guidato proprio da questo istinto irrazionale.

Inoltre, la Volpe ha confessato che quando lei era in casa le hanno raccontato che suo marito avesse provveduto a disattivare i commenti sul suo profilo Instagram. Questo perché reputava che la gente non fosse in grado di comprendere la sua ironia. Ad ogni modo, le cose tra i due procedono a gonfie vele e se stanno trascorrendo questi giorni distanti è per ragioni che esulano dal loro amore.

Adriana parla del nuovo programma

Oltre che parlare del rapporto tra suo marito e Denver, in questo periodo, Adriana Volpe sta facendo molto discutere anche per il lancio del suo nuovo programma. Su Instagram, infatti, la conduttrice ha annunciato che in estate partirà un nuovo programma su TV8it targato Sky. In questa avventura sarà accompagnata da Alessio Viola.

Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì tutte le mattine. Per adesso, però, la protagonista non ha voluto fare ulteriori spoiler, anche se i fan l’hanno inondata di domande. In molti si sono complimentati con lei per questa nuova avventura e le hanno augurato di prendersi la sua rivincita dopo quanto accaduto in RAI.