Il Segreto, spoiler spagnoli: Alicia nel mirino degli Arcangeli

Sono davvero interessanti le ultime anticipazioni della soap Il Segreto che arrivano dalla Spagna. Raimundo inizierà a reagire dopo la cura del medico contattato da Emilia, mentre gli Arcangeli prenderanno di mira Alicia, rea di avere ideali troppo rivoluzionari che non farebbero altro che ostacolare i loro piani per l’ascesa al potere.

Nel frattempo, Adolfo e Ramon faranno pace dopo l’accesa lite che li ha visti protagonisti. Don Ignacio proverà a scoprire il motivo di tanto astio, ma nessuno parlerà. Mauricio continuerà ad indagare sulla strana scomparsa di Maqueda, ma Antonita non saprà dargli informazioni utili. Che fine avrà fatto l’uomo?

Il Segreto spoiler: Raimundo inizia a reagire alla cura sperimentale

Nelle puntate spagnole della soap opera, l’Ulloa inizierà a dare qualche segno di miglioramento, dopo molti giorni dal primo trattamento sperimentale del medico contattato da Emilia. Francisca non potrà credere ai suoi occhi e si scuserà con Emilia per aver dubitato di lei. Stando agli spoiler de Il Segreto, Rosa si infurierà vedendo la complicità tra Adolfo e Marta, fatto che non farà altro che peggiorare il suo stato mentale

Carolina e Pablo invece non avranno più dubbi sulla loro relazione. Gli spoiler de Il Segreto raccontano che Doña Begoña si spaventerà nel vedere sua figlia in quelle condizioni e proverà a calmarla, anche se inutilmente. La donna capirà che Rosa sta peggiorando e che il matrimonio è per lei una prigione, visto che è innamorata di un altro uomo. Come se non bastasse, la giovane aspetta un figlio.

Isabel verrà a sapere che Francisca ed Emilia si sono riconciliate e andrà su tutte le furie. Nelle puntate della soap Il Segreto in onda in Spagna, la marchesa penserà ad un altro piano per dividere le due donne.

Alicia è in pericolo

La felicità di Alicia per la liberazione di suo padre dal carcere durerà molto poco. La ragazza infatti, verrà presa di mira dalla setta degli Arcangeli, nella quale abbiamo visto far parte anche la perfida Isabel. Stando alle ultime anticipazioni della soap opera Il Segreto, gli Arcangeli decideranno che è necessario continuare ad attaccare chi rema loro contro.

A quel punto, Isabel dirà che la prossima vittima sarà Alicia, il nuovo sindaco di Puente Viejo. Gli adepti saranno d’accordo, ma Tomas non si esprimerà. Il giovane è l’unico che può salvare Alicia, all’oscuro di tutto. Tuttavia, se tradisse gli Arcangeli, per Tomas sarebbe la fine, che pagherebbe con la morte. Cosa succederà? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprirlo.