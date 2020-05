Barbara D’urso: la vecchia foto è virale. Chi è tra questi studenti? [FOTO]

Barbara D’Urso regina della Tv italiana

Alzi la mano chi non conosce Barbara D’Urso. Difficilmente passerebbe inosservata vista la sua presenza mediatica imponente. E’ la regina incontrastata del pomeriggio di Canale 5 e portavoce della televisione targata Mediaset. Insieme a lei moltissimi italiani passano interi pomeriggi tra risate e pianti arrivando spesso a risultare la presentatrice dei programmi più visti sulle reti televisive.

Nata a Napoli ne 1957, è diventata, con il passare degli anni, un viso conosciuto da tutti. Da quando ha recitato nel ruolo de ‘La dottoressa Giò’ affiancata da Fabio Testi fino ai giorni nostri dove presenta programmi pomeridiani e serali intervallati da veri tormentoni trash, la sua fisionomia non è cambiata poi molto. Guardando però la foto di questo articolo, molti non riusciranno a trovare con facilità Carmelita.

Il post su Instagram ed il gioco di Barbara D’Urso

Due giorni fa Barbara D’urso ha deciso di postare la foto sul social network Instagram per giocare un po con i suoi follower. Il messaggio accanto alla foto recitava:”Per il martedì #vintage oggi un quiz #solopervoi: trova l’intrusa Foto di classe V Ginnasio 71/72, quale sono?!?“. Molti hanno provato ad indovinare senza successo e la soluzione sta per essere resa pubblica.

Se anche tu non riesci a trovare Barbara D’Urso tra questi ragazzi di una classe del Ginnasio classe 1971/1972 del liceo Ginnasio Genovesi di Napoli non preoccuparti. Noi di KontroKultura ti stiamo per venire in aiuto. (Continua dopo la foto)

Ecco svelato il mistero dietro la foto

Siate sinceri, eravate riusciti a trovarla? Tranquilli vi crediamo sulla parola anche perchè in effetti non è per nulla facile distinguerla da qualunque di queste ragazze che hanno studiato con lei. A svelare l’arcano mistero è stata proprio la presentatrice con un’altro post su Instagram ( barbaracarmelitadurso ).Speriamo solo che Barbara D’urso, mossa da un istinto irrefrenabile di far divertire il suo pubblico, dopo il ‘caffeuccio’ non trovi un’altro modo per metterci in difficoltà.

Potrebbe sempre chiedere di trovare i nomi dei suoi vecchi compagni di ginnasio o addirittura fare una intera stagione di Pomeriggio 5 invitando ogni giorno uno dei suoi vecchi compagni per una spettacolare rimpatriata. Non ci resta che aspettare le sue ultime spettacolari trovate per farci passare un paio di ore in completa allegria senza pensare a ciò che sta accadendo fuori.