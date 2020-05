Eva Henger continua la sua quarantena a casa

Nel corso degli anni Eva Henger si è costruita un vero e proprio personaggi. Dal cinema a luci rosse all’erotismo in quarantena, i suoi scatti non passano mai inosservati. Dopo aver già deliziato i fan con molte foto bollenti nell’ ultimo periodo poche ore fa si è davvero superata. L’ex attrice continua a essere la protagonista indiscussa dei sogni degli italiani. Nonostante la sua non più giovanissima età, la splendida ungherese si conferma un sogno erotico per molti.

Tra le tante attività è anche un’influencer e ha un account su Instagram di circa un milione di follower. Tra i suoi scatti viaggi, consigli, esercizi e tutorial sul benessere ma anche tanti scatti sexy. E a proposito di foto bollenti in uno dei suoi ultimi post ha ancora una volta esagerato mostrandosi in tutta la sua unica e rara bellezza.

Eva Henger da capogiro sui social

Eva Henger con il suo fisico e la sua bellezza non ha nulla da invidiare a nessuno. Lo sa benissimo anche sua figlia Mercedesz, dove tra le due pare sia nata una vera e propria sfida a colpi di like. Poche ore fa, l’ex porno diva ha stupito i suoi seguaci con un meraviglioso buongiorno.

Con addosso un sexy abitino di colore rosa, ha accesso la fantasia erotica di molti uomini. A lasciare tutti a bocca le sue gambe toniche mentre si sta rilassando sul proprio letto di casa. (Continua dopo il post)

Ritirate le accuse contro Massimiliano Caroletti

Il marito di Eva Henger qualche anno fa è stato ‘accusato’ da Mariana Trevisan di aver ricevuto delle avances dall’uomo durante la preparazione di un film a cui ha preso parte. Tali accuse, ai tempi scatenarono un inferno e l’ex moglie di Pago oggi ha voluto dire la sua.

La donna ha anche rilasciato un’intervista a Nuovo per fare chiarezza su tutta questa faccenda, affermando che non era sua intenzione accusare il marito di Eva Henger.Il giornalista ha poi voluto domandare alla ex ragazza di Non è la Rai in che rapporti sono adesso i due. E quest’ultima ha rivelato che come Massimiliano Caroletti anche lei è stata vittima di un uso cattivo mediatico.