Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 1° maggio 2020: la scelta di Gemma e Giovanna

Ritorna la versione originale di Uomini e Donne

A differenza degli anni passati, anche oggi pomeriggio Primo Maggio, anche se è festivo va in onda Uomini e Donne. Sarà l’ultimo appuntamento settimanale ma anche di questa sfortunata versione. Infatti da lunedì prossimo il dating show di Maria De Filippi tornerà con i protagonisti che arrivano solamente dal Lazio per via delle norme contro il Covid-19, e soprattutto all’interno dello studio.

L’esperimento di Queen Mary e gli autori non ha portato ai risultati sperati. Oltre agli ascolti deludenti, praticamente un vero e proprio flop, i telespettatori di Canale 5 si sono stancati di vedere solamente Giovanna Abate e in particolare Gemma Galgani, che negli ultimi giorni sembra essersi infatuata di un 26enne. Ma cosa accadrà nella puntata finale?

Uomini e Donne: ecco dove eravamo rimasti

La puntata di ieri pomeriggio si è aperta con l’ennesima lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ovviamente oggetto di discussione è l’enorme differenza d’età tra la dama torinese e il suo spasimante Sirius che dichiara di avere 26 anni. Successivamente Maria De Filippi ha annunciato due ospiti che erano in collegamento via Skype dalla loro abitazione.

Stiamo parlando di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia oltre mostrare la loro figlioletta Bianca hanno annunciato che si sposeranno, ma prima l’ex gieffino le farà la proposta nello studio di Uomini e Donne. Mentre Giovanna ha giocato con l’Alchimista. La tronista ha mescolato varie componenti di personalità, lasciandosi stupire dal corteggiatore.

Uomini e Donne: le scelte di Gemma Galgani e Giovanna Abate

Cosa accadrà nell’ultima puntata di Uomini e Donne di questa nuova formula? Sembra proprio che la padrona di casa Maria De Filippi metterà alle strette Gemma Galgani dicendole cosa vuole fare con il suo spasimante Sirius.

Quest’ultimo ha intenzione, nonostante l’enorme differenza d’età, vorrebbe conoscerla. L’unico problema, al momento, è l’impossibilità di vendersi di persona a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. E Giovanna Abate cosa farà? Deciderà di portare in studio coloro che ha conosciuto in chat?