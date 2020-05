Uomini e Donne anticipazioni, cosa vedremo oggi: Sammy torna da Giovanna?

Anche oggi, venerdì 1 maggio 2020, Uomini e Donne andrà in onda. Contrariamente a molte serie tv e trasmissioni, infatti, il talk show pomeridiano di Maria De Filippi ha deciso di non lasciare soli i telespettatori neppure in questo giorno di “festa”.

In questa puntata assisteremo a nuovi confronti tra le due troniste e i loro corteggiatori. Specie Giovanna sta riscontrando un certo feeling con l’Alchimista, al punto da restare particolarmente colpita da lui. Gemma, invece, apparirà sempre più propensa ad intensificare la conoscenza di Punto Coronato.

Anticipazioni trono di Giovanna

Le anticipazioni di Uomini e Donne, della puntata del 1 maggio, rivelano che potrebbero esserci delle interessanti novità per Giovanna. La tronista si sta cimentando nella conoscenza del nuovo corteggiatore chiamato l’Alchimista e non solo. La fanciulla sta anche continuando a frequentare virtualmente Alessandro e Sammy. Con quest’ultimo, però, le cose non sono andate affatto bene, sta di fatto che la ragazza, reputando il suo interesse discutibile, ha deciso di interrompere la loro frequentazione.

Dopo tale gesto, Hassan è stato inondato di critiche sui social, al punto da spingere il ragazzo a fare uno sfogo molto duro contro gli haters. In molti, infatti, si aspettano che il giovane faccia un passo nei confronti dell’Abate, nel caso in cui dovesse tenere realmente a lei. Per adesso, però, tutto ciò non è accaduto. Tuttavia, stando a quanto rivelato da lui stesso durante una diretta su Instagram, è molto probabile che in questi giorni abbia provato a mettersi in contatto con Giovanna.

Nuove emozioni per Gemma a Uomini e Donne

Lui stesso, infatti, ha detto che ciò che i fan si aspettano, lui lo ha già fatto. Questa confessioni, quindi, sta lasciando spazio all’ipotesi secondo cui nella puntata del 1 maggio di Uomini e Donne assisteremo proprio ad un nuovo confronto tra i due. Per quanto riguarda Gemma, invece, la Galgani si sta relazionando con corteggiatori completamente diversi da quelli della sua collega. Quasi tutti sembrano essere molto interessati a stuzzicarla dal punto di vista erotico.

Nel corso della puntata, quindi, vedremo che la dama continuerà a restare stupita dal giovanissimo ufficiale di marina e da Punto Coronato. La conoscenza con Sogno Positivo, invece, volgerà al termine in quanto la Galgani non sarà attratta da lui e reputa i suoi modi un po’ troppo arcaici. Ad ogni modo, quella di oggi sarà l’ultima puntata del nuovo format del talk show. A partire dal 4 maggio si tornerà alle origini a registrare puntate all’interno dello studio.