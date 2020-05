‘Bisognerebbe essere meno tronista’, ecco le parole su Giovanna Abate

Le parole su Giovanna

Da circa due settimane è tornato in onda Uomini e Donne con un nuovo format. Gemma Galgani e Giovanna Abate stanno conoscendo tramite chat dei pretendenti. La prima è al centro delle polemiche per aver accettato il corteggiamento di un 26enne. Tina Cipollari stavolta ha avuto dalla sua parte tutti i telespettatori, dato che potrebbe essere suo figlio.

Per quanto riguarda Giovanna, invece, ha deciso di focalizzarsi su nuove conoscenze. Se con Alessandro Graziani le cose non si sono evolute, con Sammy Hassan stanno peggiorando. Quest’ultimo non riesce a farsi capire, così spesso opta per il silenzio. Davanti a tutto ciò Cristina Incorvaia, ex di David Scarantino, è intervenuta per difenderlo.

‘Loro amano, non soddisfano solo esigenze come umili servi’

Le parole su Giovanna hanno fatto il giro del web, dunque è probabile che arriverà la replica della diretta interessata. Cristina si è schierata dalla parte di Sammy perché ha avuto modo di conoscerlo ai tempi di Temptation Island Vip. Insieme hanno trascorso le giornate nel villaggio delle fidanzate, ma non sono mai andati oltre amicizia.

Una volta spente le telecamere, non si sono persi di vista. Per questo motivo l’ex dama del Trono Over ha speso belle parole sul suo conto. E’ un uomo dai grandi valori, difficili da trovare nell’odierna società. Ha una casa che porta avanti con due lavori, ma riesce a trovare del tempo da dedicare al figlio. Non ha nascosto a Giovanna di vivere questo periodo con la sua ex compagna per il bene del piccolo.

Inoltre ha ammesso di non averla pensata intensamente a causa di alcuni problemi che ha dovuto risolvere. La sincerità non è stata apprezzata, anzi il trattamento ricevuto è risultato inopportuno. Cristina ha invitato la ragazza ad alzarsi dal trono per essere meno altezzosa. I ruoli di tronista e corteggiatore sono pura formalità, in quanto dovrebbe esserci un rapporto di rispetto reciproco. Non può pretendere dei gesti se poi non dà i giusti input.

Colpo di fulmine?

Sammy e Alessandro sono passati in secondo piano per via di un altro giovane. Si è presentato come l’Alchimista e sembra che abbia catturato l’attenzione di Giovanna. I suoi modi di fare spiazzano al punto tale da convincere anche Gianni Sperti. Il pubblico non è tanto convinto della faccenda poiché crede che ci sia sotto qualcosa. Per scoprirlo non ci resta che attendere.