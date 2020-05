Un utente social sbotta contro Chiara Ferragni: ‘Come dormi la notte?’

Utente social sbotta contro Chiara

Spesso la famiglia Ferragni è al centro del gossip a causa di alcuni commenti poco carini provenienti dal web. Valentina, la sorella di Chiara, è nota per le sue forme morbide che mostra senza vergogna. Tempo fa aveva pubblicato una foto con una tuta aderente, così una ragazza ha iniziato a insultarla.

Secondo il suo punto di vista non dovrebbe ostentare una fisicità che non rispecchia i canoni prestabiliti. Valentina ha risposto dicendo di vivere serenamente con sé stessa, in quanto ha invitato tutte a farlo per eliminare la tristezza. Da qualche ora, invece, stesso trattamento è stato riservato alla moglie del cantante Fedez. Ha voluto mostrare ai suoi follower un abito giallo aderente. Lo scatto non è stato di gradimento.

‘Dormo benissimo perché sono i soldi che guadagno’

Un utente social sbotta contro Chiara Ferragni perché non condivide il suo atteggiamento. Ha esibito il capo d’abbigliamento con uno sguardo compiaciuto e ciò non è passato inosservato per i più criticoni. La persona in questione le ha detto che dovrebbe vergognarsi per indossare dei vestiti costosi.

Tre stipendi di un comune italiano avrà speso, incurante della fame che c’è nel mondo in questo periodo. La risposta non si è fatta attendere. Con la solita ironia e diplomazia Chiara non si è scomposta, sottolineando di avere nel suo guardaroba dei regali. Altri abiti, invece, li ha acquistati con il suo lavoro. Attualmente è una delle imprenditrici più ricche, anche se molti tendono a sminuire il suo operato.

Nonostante tutto è anche molto apprezzata, dato che con il marito non esita a fare delle donazioni. Dopo aver finanziato la fondazione del reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano, stavolta si sono messi in prima fila per fronteggiare il coronavirus. Stamattina, per esempio, con tuta e mascherina hanno raccolto casse di frutta e verdura insieme ai volontari per portarle alle famiglie bisognose.

‘C’è sempre bisogno di donazioni di cibo’

Chiara non dà peso a commenti negativi per dare spazio a opere più importanti. Sul proprio profilo Instagram, ha parlato dell’iniziativa Milano aiuta nata per fronteggiare la pandemia mondiale. Consiste nel sostenere i più bisognosi. In questo modo 16 mila persone a settimana non possono fare altro che ringraziare i coniugi. Tuttavia qualcuno insinua che lo facciano per business.