“Nonnetta no…”: Emanuela Folliero, la madre si infuria con Barbara D’Urso, imbarazzo a Pomeriggio 5

Gli ospiti di Pomeriggio Cinque del 30 aprile

Dopo la prima parte dedicata esclusivamente all’emergenza sanitaria per il Covid-19, nelle seconda parte di Pomeriggio Cinque la padrona di casa Barbara D’Urso ha parlato di gossip. Tra i vari ospiti in collegamento Skype dalla loro abitazione, oltre a Marco Predolin e la moglie e Guendalina Tavassi e la sua famiglia, anche Emanuela Folliero.

Quest’ultima tutto il il pubblico la ricorda come l’annunciatrice di Rete 4. La donna era in compagnia dell’anziana madre che ha 92 anni e il figlio adolescente Andrea. Ma durante la chiacchierata tra loro e Carmelita è accaduto qualcosa di inaspettato. Lady Cologno è stata rimproverata in diretta.

Emanuela Folliero a Pomeriggio Cinque

Durante il collegamento con Pomeriggio Cinque, Emanuela Folliero ha dato modo al pubblico da casa di essere una tuttofare. Infatti, in primis ha mostrato ai telespettatori come si possono tagliare i capelli tra le mura domestiche. Non avendo a disposizione altre persone, il figlio Andrea gli ha fatto da ‘cavia’. Poi i due si sono recati in cucina friggendo in diretta delle frittelle alle mele.

Ma come accennato prima con loro era presente anche la madre dell’annunciatrice che ha ben 92 anni. All’inizio, quando ha salutato i propri ospiti, Barbara D’Urso si è rivolta alla signora, e con modo affettuoso l’ha chiamata nonnetta. Parola che non avesse detto, infatti la diretta interessata è andata su tutte le furie. “Nonnetta no, nonnetta si usa per le persone andate e io non sono andata”, ha replicato la madre della presentatrice.

La madre della Folliero rimprovera Barbara D’Urso

Dopo un attimo di grande imbarazzo, Barbara D’Urso ha preso la parola cercando di spiegare all’anziana signora che l’appellativo utilizzato da lei era solo un nomignolo affettuoso. Ma la madre di Emanuela Folliero, dal canto suo ha ribadito di non aver gradito quel appellativo e ha ribadito ancora una volta che non le piace.

Tra i sorrisi della padrona di casa di Pomeriggio Cinque e l’ex annunciatrice di Rete 4, è stata infine quest’ultima a chiudere il discorso, riferendosi al genitore: “È tosta, fa rigare dritto anche me”.