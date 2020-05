Mara Venier super attiva su Instagram

Oltre ad essere amata come conduttrice di Domenica In, Mara Venier ha anche un grosso seguito su Instagram che conta due milioni di follower. Sul suo profilo la professionista veneta posta momenti della sua vita quotidiana coinvolgendo spesso il marito Nicola Carraro.

In questo periodi di quarantena la donna, soprattutto la sera, fa vedere ai seguaci cosa cucina per cena inquadrando dalle finestre della sua cucina il meraviglioso panorama su Roma. L’ultima clip apparsa su IG, però, non era contemplato e lo ha girato la sua dolce metà nella mattinata di giovedì.

Nicola Carraro rimprovera la moglie dicendole di essere mezza nuda

Mara Venier e il marito sono saliti sul terrazzo per prendere un po’ di sole e pulirla. Nel video postato su Instagram si vede la conduttrice di Domenica In seduta vicino alla ringhiera con una scopa in mano. Da lontano, visto che al momento i due non hanno contatti, Nicola Carraro le parla ma ha in mano il cellulare.

A quel punto la professionista veneta si è resa conto che la sta filmando, quindi glielo chiede per avere una conferma. Ovviamente l’ex produttore cinematografico ha annuito. La donna ha in dosso solo una felpa abbastanza larga ma che comunque non riesce a coprire tutto. Infatti la sua dolce metà l’ha avvisata: “Guarda che sei tutta mezza nuda, amore mio… Farai anche tu come le influ…”. (Continua dopo il video)

Siparietto divertente tra Mara e Nicola

A quel punto Mara Venier si è coperta ed ha immediatamente cambiato discorso. La conduttrice veneziana, infatti, ha informato ai follower che gli escrementi dei piccioni sono diminuiti ma in compenso il terrazzo è pieno di formiche. Parole che hanno fatto sorridere il marito Nicola Carraro che nel frattempo riprendeva tutto con lo smartphone.

Un po’ imbarazzata, la padrona di casa di Domenica In lo ha pregato di staccare il video. Solamente dopo la stessa lo ha postato sul suo account Instagram associandolo con la seguente didascalia: “Mio marito si diverte così… Quando finisce la quarantenaaaa”.