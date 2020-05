Pupo, ennesima frecciatina a Barbara D’Urso “Non è all’altezza..”

Che i rapporti tra Pupo e Barbara D’Urso non siano idilliaci è ormai noto. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, infatti, non ha gradito affatto che il cantante fiorentino abbia riportato alla luce un presunto flirt del passato tra i due. La battaglia è andata avanti per non poco tempo, portando anche a denunce, comparse in tribunale, scuse più o meno sentite.

Nel corso di una recente intervista, poi, Pupo ha rincarato la dose colpendo la D’Urso, e non solo, sul piano professionale. Elogiando, infatti, Alfonso Signorini per come ha gestito la conduzione del Grande Fratello VIP in piena emergenza Coronavirus, ha altresì affermato che altri non sarebbero stati all’altezza. A chi si è riferito? Vediamolo.

Pupo, l’esperienza al Grande Fratello VIP

Lo spunto per attaccare nuovamente la D’Urso è arrivato direttamente dall’esperienza di Pupo al GF VIP nel ruolo di opinionista. Affiancato da Wanda Nara, infatti, il noto cantante ha svolto il suo ruolo di opinionista nella maniera migliore possibile. Diversi i commenti positivi ricevuti dal momento che Pupo sarebbe stato in grado di garantire i suoi pareri ed esprimere le sue idee riuscendo a non schierarsi mai né da una parte e né dall’altra.

“Non avevo mai guardato il GF in vita mia” ha confessato il cantante. Poi ha proseguito “Sono rimasto molto coinvolto dalla sensibilità, dall’umanità e dalla meravigliosa disperazione dei concorrenti. Mi hanno molto colpito e pure ridimensionato”. Insomma, un avvicinamento molto positivo alla trasmissione alla quale Pupo ha partecipato in maniera molto attiva e coinvolta, seppur neutrale.

La frecciatina alla D’Urso

Ad aver colpito positivamente Pupo è stata, in particolare, la conduzione di Alfonso Signorini. Era la prima volta che il direttore di Chi si cimentava in un’esperienza di questo tipo. Esperienza portata a termine nella maniera migliore. “Alfonso per me è stata una grandissima sorpresa. Ho scoperto un amico fraterno, una persona molto più valida di quella che credevo” ha confermato il cantante. Poi ha proseguito “La Blasi, la D’Urso, la Marcuzzi, alle prese con questa emergenza, non le avrei viste alla stessa altezza“.

Pupo, dunque, non ritiene le passate conduttrici all’altezza di sostenere un peso enorme come quello che ha causato il Covid-19. Con la D’Urso, in particolare, le polemiche non si placano. Pupo aveva parlato di un presunto flirt con la conduttrice. “Cosa assolutamente falsa“ aveva replicato la D’Urso. Arriverà una replica anche a questa stoccata sul piano professionale?