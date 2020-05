L’attività social di Jasmine Carrisi

Essere figlia di Loredana Lecciso le sta costando molto. Jasmine Carrisi da un paio di anni è finita nel mirino dei leoni da tastiera, gli stessi che criticano l’aspetto fisico della madre. Gran parte di essi sono solo dei profili fake, mentre altri sono riconducibili a dei fan della storica coppia o di Romina Power.

In questa lunga quarantena la 19enne sta trascorrendo il tempo facendo delle passeggiata all’interno della Tenuta di Cellino San Marco e realizza delle foto per Instagram e dei video divertenti su Tik Tok. E a proposito di scatti, nelle ultime ore la quintogenita di Al Bano ne ha postate alcune sul suo seguitissimo canale social scatenando diverse reazione, alcune negative. (Continua dopo il post)

Jasmine Carrisi criticata dagli haters

Qualche ora fa la bella Jasmine Carrisi è tornata attiva su Instagram postando un paio di foto. In realtà sono dei selfie che la 19enne si è fatta in primo piano. In questo caso la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è in versione acqua e sapone, quindi senza un filo di trucco. Lo scopo della ragazza è dimostrare ai suo haters che le sue labbra sono naturali e non rifatte come dicono loro.

Il post è stato sommerso di likes e commenti, gran parte positivi. Ovviamente anche in questo caso si sono fatti vivi i detrattori che non hanno perso tempo a riempirla di insulti. Alcuni utenti le hanno puntato il dito contro dicendole che è rifatta come la madre, altri che le labbra di sicuro gliele ha gonfiate suo zio che è un chirurgo estetico. Inoltre qualcuno si è spinto oltre scrivendole che le altre sorelle, ovvero Romina Jr e Cristel sono più belle di lei. (Continua dopo la foto)

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme

Nel frattempo Jasmine Carrisi e il fratello più piccolo Bido si godono la loro famiglia riunita. Infatti i loro genitori Al Bano e Loredana Lecciso sono usciti allo scoperto rivelando a tutti che sono tornati insieme.

Una reunion avvenuta quattro anni fa e che ne erano a conoscenza solo le persone strette. In una recente intervista l’ex soubrette salentina ha riferito che lei è maturata, quindi non ci saranno più le liti e incomprensioni col Maestro pugliese.