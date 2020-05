Avete mai visto Romina Power a 13 anni? Gli scatti rubati dell’ex di Al Bano Carrisi [FOTO]

Romina Power in quarantena a Cellino San Marco

Anche se la quarantena terminerà il 4 maggio 2020, Romina Power dovrà pazientare ancora per poter fare ritorno in California. La cantante statunitense continuerà a rimanere a Cellino San Marco all’interno della Tenuta dell’ex marito Al Bano. Nella casetta che prima era abitata dalla figlia Romina Jr, la donna ha molto tempo per pensare e ricordare il passato.

Nelle ultime ore, infatti, la statunitense ha condiviso una serie di scatti su Instagram mostrandosi in una versione del tutto inedita. Nella didascalia che accompagna il contenuto, l’ex consorte del Maestro Carrisi ha spiegato ai follower il contesto, scrivendo: “In questo periodo quante cose si ritrovano! Alcune foto del mio provino cinematografico per la De Laurentiis quando avevo 13 anni e mi scelsero per “Menage all’italiana“ di Franco Indovina con Ugo Tognazzi”.

L’ex di Al Bano posta delle foto della sua adolescenza

Le nuove foto postate da Romina Power su IG ha lasciato il popolo del web di stucco. Si tratta di scatti realizzati diversi anni fa, di conseguenza sono in bianco e nero. Infatti nei contenuti in questione l’ex moglie di Al Bano era solo una 13enne e viveva ancora negli Stati Uniti. Lo stupore dei seguaci è dovuto al fatto che mai fino ad oggi l’artista americana aveva condiviso qualcosa del genere.

Sicuramente la solitudine forzata ha suscitato in lei quella nostalgia del passato al punto di rendere pubblico qualcosa di molto intimo. Come era prevedibile, le foto in questione hanno ricevuto un boom di mi piace, mentre nessun commento perché tempo fa la Power stessa li ha disabilitati a causa degli haters. (Continua dopo il post)

Romina Power e Al Bano insieme solo per lavoro

E se Romina Power vive tranquilla nella casa nel bosco a Cellino San Marco, l’ex marito Al Bano è di nuovo felice al fianco di Loredana Lecciso. Quest’ultimi sono tornati a formare una coppia da ben quattro anni, mentre con la sua ex c’è solo un rapporto professionale.

Infatti, dopo l’esperienza al Serale di Amici 19, i due artisti si riuniranno a cantare in autunno, sempre se la pandemia da Covid-19 lo permetterà, per realizzare dei nuovi concerti in giro per il mondo.