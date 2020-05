Maria De Filippi, fiume in piena sul ritorno di Uomini e Donne

Maria De Filippi ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni inerenti uno dei suoi programmi più noti, Uomini e Donne. Dopo l’esordio del nuovo format, con Gemma Galgani e Giovanna Abate come protagoniste, abbiamo assistito ad un leggero calo degli ascolti che sta per portare al ritorno della variante che tutti conosciamo.

Anche Amici, altro programma forte della De Filippi, tornerà in onda a breve come Amici Speciali. Terminata la variante classica, con la vittoria, lo ricordiamo, di Gaia Gozzi, è in vista la versione, per l’appunto, speciale che vedrà la partecipazione di alcuni degli allievi delle scorse edizioni. Maria De Filippi, in una recente intervista, ha parlato del ritorno di Uomini e Donne e dell’esperienza con il format con corteggiamento via chat. Cos’ha detto?

Maria De Filippi, il flop di Uomini e Donne

Le speranze che la nuova variante di Uomini e Donne, proposta in un format inedito a partire dal 16 aprile, andasse bene sono, purtroppo, state disattese. Il programma, infatti, ha subìto notevoli perdite in termini di ascolto, molto probabilmente perché i telespettatori hanno fatto fatica ad abituarsi al nuovo format.

Su questo si è espressa anche Maria De Filippi. “A me è piaciuta” ha detto, per poi proseguire “per me era un’idea quella di rendere protagoniste due donne che chattano”. Sulla variazione degli ascolti ha, poi, sostenuto “Non essendo normale la tv, non lo è neanche il pubblico che in questo momento sta a casa”. In ogni caso, dal 4 maggio, tornerà la versione standard, in studio con i principali protagonisti e le dovute prescrizioni del caso.

Come sarà il nuovo Uomini e Donne

Ormai è ufficiale e abbiamo anche iniziato a rivedere gli spot che preannunciano il ritorno della versione “classica” di Uomini e Donne. Maria De Filippi si è espressa in merito parlando di come sarà la trasmissione e del ruolo dei protagonisti. In particolare afferma “Gemma vedrà finalmente con chi ha chattato: entrerà in una specie di imbuto che la porterà in studio e lì incontrerà OcchiBlu, Cuor di Poeta e Sirius”.

Giovanna, invece, incontrerà l’Alchimista e Leonardo dopo essersi confidata con Maria De Filippi sul loro corteggiamento. Una maniera di corteggiare che, a dire il vero, le è arrivata molto più rispetto alle classiche maniere. “La parola è diventata più importante di quello che si apprende in esterna”.