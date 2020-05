Brutte notizie per L’Eredità, Flavio Insinna chiarisce tutto: “Ci sono diversi i dubbi…”

L’Eredità torna il 4 maggio con le nuove puntate?

Da un paio di mesi i vertici di Viale Mazzini sono costretti a mandare in onda delle repliche de L’Eredità a causa dell’assenza si puntate inedite. Purtroppo Flavio Insinna e la sua squadra di lavoro si sono dovuti fermare per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Negli ultimi giorni, però, sul web è iniziare a circolare la voce che il game show del preserale di Rai Uno tornerà a partire dal 4 maggio con gli appuntamenti nuovi.

Ovviamente si tratta solo di un’indiscrezione visto che è stato lo stesso attore romano a chiarire tutto. Intervenuto via Skype a Domenica In di Mara Venier, il professionista ha detto come stanno le cose. In poche parole i dirigenti della tv di Stato stanno facendo di tutto per mettere in moto la macchina organizzativa, ma lo dovranno fare con massima sicurezza per evitare passi falsi.

Flavio Insinna chiarisce la situazione

Ospite nel contenitore domenicale di Mara Venier, Flavio Insinna ha rotto il silenzio sul futuro de L’Eredità. Il conduttore romano ha riferito che che lui e la sua squadra stanno facendo il possibile per ricominciare, ma non è facile soprattutto per i concorrenti che di solito arrivano da varie parti della Penisola.

I vertici di Viale Mazzini hanno qualche dubbio a riguardo per permettere a tutti di lavorare con sicurezza. A quel punto ha preso la parola la professionista veneta facendo notare al collega che lei stessa si ritrova a presentare Domenica In in una situazione nuova e surreale. L’assenza del pubblico e la possibilità di non avere gli ospiti in studio rendono il tutto strano.

Torna Vieni da me di Caterina Balivo

E se al momento ci sono ancora dei dubbi per il ritorno de L’Eredità con le puntate inedite, c’è la certezza della messa in onda di Vieni da me. Infatti, da lunedì 4 maggio 2020 alle 14 su Rai Uno riparte il rotocalco condotto da Caterina Balivo.

Quest’ultima dopo due mesi di stop si riappropria della fascia oraria che i vertici di Viale Mazzini hanno concesso a La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Quindi anche Flavio Onsinna spera vivamente di poter salutare il suo pubblico al più presto.