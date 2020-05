Amici 19: Valentin manda una frecciatina a Maria De Filippi? Il post sui social

Valentin ha pubblicato un post su Instagram con alcune parole che sembrano un chiaro riferimento. Ecco di cosa si tratta

Amici 19: Valentin polemico di nuovo contro Maria De Filippi?

Durante il Serale di Amici 19 è successa una cosa particolare. Maria De Filippi ha perso le staffe con Valentin. Il concorrente si trovava al ballottaggio finale con Jacopo e con molta calma ha affermato che “anche se avrebbe vinto, se ne sarebbe andato“. Queste parole hanno fatto infuriare la conduttrice che ha invitato il ballerino di latino americano ad andarsene.

Sappiamo già che Valentin ha richiesto comunque il premio dello sponsor ma che la redazione non glielo ha dato. Questa informazione è stata chiarita recentemente anche da Maria De Filippi. Ha spiegato, infatti, che Valentin è stato eliminato d’ufficio senza sostenere alcuna sfida e per questo il premio non gli spettava. La conduttrice ha anche dichiarato che non è assolutamente pentita di quello che ha detto e fatto.

Dopo la recente intervista della conduttrice su Vanity Fair in cui ha parlato di Valentin per la prima volta, il ballerino ha pubblicato un post che sembra fare riferimento a lei e a questa situazione. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

Valentin polemico con Maria De Filippi?

Certo, il post pubblicato da Valentin potrebbe non avere a che fare con la vicenda di Amici 19, ma le tempistiche sono molto strane. Il ballerino ha pubblicato una sua foto con queste parole: “Sono tranquillo, tutto ciò che è scritto per essere mio sarà mio…“. Insomma, ha dimostrato la sua solita sicurezza. Cosa ne pensate? Secondo voi è un riferimento alle dichiarazioni di Maria De Filippi? (Continua dopo il post)

La storia con Francesca Tocca

Avvolta dal mistero anche la storia con Francesca Tocca. Sapete ormai bene che Valentin e la ballerina professionista hanno avuto una relazione dallo scorso gennaio. Valentin ha pubblicato un lungo messaggio in cui spiegava di doverla lasciare per rispetto alla famiglia, ma che era stata lei a cercarlo e a dirgli che con suo marito era finita ad ottobre.

Pare che Francesca non abbia preso bene la cosa, che il messaggio pubblico sia arrivato all’improvviso anche per lei e da quel momento non si è più saputo nulla. Nonostante le voci di un riavvicinamento, nessuno dei due ha parlato di nuovo della vicenda.