Ascolti tv 30 aprile: Elena Sofia Ricci fa il boom con Vivi e lascia vivere, pari Insinna e Bonolis

Ascolti tv della prima serata di giovedì 30 aprile 2020

La serata di giovedì viene conquistata dalla rete ammiraglia della tv di Stato con la fiction di Elena Sofia Ricci. Su Rai Uno Vivi e lascia Vivere ha conquistato 6.693.000 spettatori pari al 24.5% di share. Canale 5 Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar ha raccolto davanti al video 3.031.000 spettatori pari al 12% di share. Rai Due Sogni e Bisogni ha interessato 877.000 spettatori pari al 3.2% di share. Italia 1 No Escape – Colpo di Stato ha catturato l’attenzione di 1.506.000 spettatori (5.5%).

Su Rai Tre Il Giovane Karl Marx ha raccolto davanti al video 959.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.779.000 spettatori con l’8% di share. La7 PiazzaPulita ha registrato 1.274.000 spettatori con uno share del 5.8%. TV8 Fantozzi in Paradiso ha segnato l’1.6% con 456.000 spettatori mentre sul Nove Corpi da Reato ha catturato l’attenzione di 578.000 spettatori (2.1%).

Ascolti dell’access prime time

Su Rai Uno Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.596.000 spettatori con il 18.8%. Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.571.000 spettatori con uno share del 18.7%. Rai Due Tg2 Post segna il 4.9% con 1.467.000 spettatori. Italia 1 CSI ha registrato 1.322.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai Tre Un Posto al Sole intrattiene 745.000 spettatori (2.6%).

Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.590.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.598.000 (5.3%) nella seconda, mentre La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.519.000 spettatori (8.5%). TV8 Guess my Age piace a 736.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 421.000 spettatori con 1%.

Ascolti del preserale

Su Rai Uno la replica de L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.059.000 spettatori (15.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.381.000 spettatori (18.9%). Canale 5 la replica di Avanti il Primo! segna 3.017.000 spettatori con il 15.8% di share e Avanti un Altro! 4.231.000 con il 18.8% di share. Rai Due Blue Bloods ha raccolto 1.075.000 spettatori (5%) e Instinct 1.295.000 (4.9%).

Italia 1 The O.C. segna il 2.3% con 508.000 spettatori con il primo episodio e il 2.4% con 666.000 episodi con il secondo. Su Rai Tre Blob segna 1.198.000 spettatori con il 4.5%. Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.7% con 968.000 spettatori. Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 376.000 spettatori (1.5%).